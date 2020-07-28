П'яний водій застряг у вікні власного авто, коли тікав від поліції: курйозне відео
У Запоріжжі затримали п'яного водія. Спершу він пробував втекти від поліції, але йому не вдалося. Втім, він знайшов вихід і вирішив сховатися.
Відео із затримання запорізького нетверезого водія виклали на неофіційній інстаграм-сторінці міста Запоріжжя.
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З кадрів помітно, як чоловіка зупинили поліцейські. Але він не розгубився й почав тікати від правоохоронців. Зрештою, він підбіг до своєї ж машини й намагався там заховатись. Тоді він застрибнув у відчинене вікно, але застряг. На кадрах добре видно, як із вікна звисає нога втікача.
Також добре помітно, що сама автівка водія вже трохи побита і стоїть просто на пішохідному переході. Саме відео складається з різних шматків, які прислали самі мешканці Запоріжжя.
Дивіться відео: п'яний водій застряг у вікні машини
Що кажуть жителі Запоріжжя?
Користувачі мережі в коментарях пишуть, що дехто якраз проїжджав повз і бачив, як чоловік засинає за кермом. Багато хто вважає, що схожі випадки існують відсутність в Україні жорстокого покарання за водіння нетверезим.
Що саме пишуть у мережі:
- "Я повз проїжджала. Не зрозуміла, в чому справа, сидів за кермом мужик майже засинав і поліцейська машина".
- "Поки не буде жорсткого покарання так усе й буде".
- "Що там із ним сюсюкатись….дубиною по хребту й у багажник…".