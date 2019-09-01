Застрял в лифте: Папу Римского Франциска спасали пожарные
Папа Римский Франциск опоздал на традиционную еженедельную молитву на площади Святого Петра в Ватикане. Впрочем, вины понтифика в этом нет – он на полчаса застрял в лифте.
82-летний понтифик на полчаса позже запланированного пришел на еженедельную воскресную молитву, инцидент произошел 1 сентября. Об этом сообщили в BBC.
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Папа Франциск заявил, что застрял в лифте на целых 25 минут – исчезла электроэнергия. А потом его освободили пожарные.
Я должен извиниться за опоздание. Упало напряжение и лифт остановился. Слава Богу, пожарные приехали, и я им очень благодарен,
– сказал улыбающийся Папа в начале выступления.
И попросил верующих, собравшихся на площади Святого Петра, аплодисментами поблагодарить спасителей.
Итальянские журналисты и телевизионщики, как пишут пользователи соцсетей, были очень обеспокоены отсутствием Папы. Ведь в Италии еженедельную молитву транслируют в прямом эфире, а задержка понтифика была действительно беспрецедентной.
Что известно о Папе Франциске?
Это 266-й Папа Римский. Родился в 1936 году в Аргентине, священник с 1969 года, возглавил католиков мира в 2013. Член ордена иезуитов и первый в истории Папа Римский из их числа. В миру носил имя Хорхе Марио Бергольйо. Имеет либеральные взгляды.
Впоследствии поступило сообщение об инциденте с лифтом. Беспокоясь о состоянии здоровья Папы, журналисты пытались выяснить, что же произошло – у полиции, медиков, пожарных, а также у швейцарской гвардии, защищающей Ватикан. Почему-то все отказывались комментировать, и журналисты пришли к интересному выводу – мол, очевидно, Папу Франциска спасли ниндзя.
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