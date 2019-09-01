Застрял в лифте: Папу Римского Франциска спасали пожарные

Папа Римский Франциск опоздал на традиционную еженедельную молитву на площади Святого Петра в Ватикане. Впрочем, вины понтифика в этом нет – он на полчаса застрял в лифте.

82-летний понтифик на полчаса позже запланированного пришел на еженедельную воскресную молитву, инцидент произошел 1 сентября. Об этом сообщили в BBC.

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Папа Франциск заявил, что застрял в лифте на целых 25 минут – исчезла электроэнергия. А потом его освободили пожарные.

Я должен извиниться за опоздание. Упало напряжение и лифт остановился. Слава Богу, пожарные приехали, и я им очень благодарен,

– сказал улыбающийся Папа в начале выступления.

И попросил верующих, собравшихся на площади Святого Петра, аплодисментами поблагодарить спасителей.

OH NO! #PopeFrancis apologizes for being late. He says he was trapped in an elevator for 25 minutes! "Let's all give an applause to the firefighters" who worked to get him out! pic.twitter.com/ItjRZjmXYL — Cindy Wooden (@Cindy_Wooden) September 1, 2019

Итальянские журналисты и телевизионщики, как пишут пользователи соцсетей, были очень обеспокоены отсутствием Папы. Ведь в Италии еженедельную молитву транслируют в прямом эфире, а задержка понтифика была действительно беспрецедентной.

Что известно о Папе Франциске?

Это 266-й Папа Римский. Родился в 1936 году в Аргентине, священник с 1969 года, возглавил католиков мира в 2013. Член ордена иезуитов и первый в истории Папа Римский из их числа. В миру носил имя Хорхе Марио Бергольйо. Имеет либеральные взгляды.

Впоследствии поступило сообщение об инциденте с лифтом. Беспокоясь о состоянии здоровья Папы, журналисты пытались выяснить, что же произошло – у полиции, медиков, пожарных, а также у швейцарской гвардии, защищающей Ватикан. Почему-то все отказывались комментировать, и журналисты пришли к интересному выводу – мол, очевидно, Папу Франциска спасли ниндзя.

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