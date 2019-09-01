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      Застряг у ліфті: Папу Римського Франциска рятували пожежники

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      Папа Франциск застряг у ліфті
      Папа Франциск застряг у ліфті / Getty Images

      Папа Римський Франциск запізнився на традиційну щотижневу молитву на площі Святого Петра у Ватикані. Утім, провини понтифіка в тому немає – він на пів години застряг у ліфті.

      82-річний понтифік на пів години пізніше запланованого прийшов на щотижневу недільну молитву, інцидент трапився 1 вересня. Про це повідомили у BBC.

      Нагадаємо, Папа Римський згадував Україну у промові на Великдень

      Папа Франциск заявив, що застряг у ліфті на цілих 25 хвилин – зникла електроенергія. А потім його звільнили пожежники.

      Я повинен вибачитися за запізнення. Упала напруга і ліфт зупинився. Слава Богу, пожежники приїхали, і я їм дуже вдячний,
      – сказав усміхнений Папа на початку виступу.

      І попросив вірян, які зібралися на площі Святого Петра, оплесками подякувати рятівникам.

      Італійські журналісти та телевізійники, як пишуть користувачі соцмереж, були дуже стурбовані відсутністю Папи. Адже в Італії щотижневу молитву транслюють у прямому ефірі, а затримка понтифіка була справді безпрецедентною.

      Що відомо про Папу Франциска?Це 266-й Папа Римський. Народився 1936 в Аргентині, священник із 1969 року, очолив католиків світу у 2013. Член ордену єзуїтів і перший в історії Папа Римський з їхнього числа. У миру мав ім'я Хорхе Маріо Бергольйо. Має ліберальні погляди.

      Згодом надійшло повідомлення про інцидент із ліфтом. Переймаючись станом здоров'я Папи, медійники намагалися з'ясувати, що ж сталося – у поліції, медиків, пожежників, і навіть у швейцарській гвардії, що захищає Ватикан. 

      Інші курйозні та веселі новини читайте за цим посиланням.

      Чомусь усі відмовлялися коментувати, і журналісти дійшли цікавого висновку – мовляв, очевидно, Папу Франциска врятували ніндзя.

      blog_ava
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      Теги: Курйозні новини Ватикан Папа Римський Франциск
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