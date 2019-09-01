Застряг у ліфті: Папу Римського Франциска рятували пожежники

Папа Римський Франциск запізнився на традиційну щотижневу молитву на площі Святого Петра у Ватикані. Утім, провини понтифіка в тому немає – він на пів години застряг у ліфті.

82-річний понтифік на пів години пізніше запланованого прийшов на щотижневу недільну молитву, інцидент трапився 1 вересня. Про це повідомили у BBC.

Нагадаємо, Папа Римський згадував Україну у промові на Великдень

Папа Франциск заявив, що застряг у ліфті на цілих 25 хвилин – зникла електроенергія. А потім його звільнили пожежники.

Я повинен вибачитися за запізнення. Упала напруга і ліфт зупинився. Слава Богу, пожежники приїхали, і я їм дуже вдячний,

– сказав усміхнений Папа на початку виступу.

І попросив вірян, які зібралися на площі Святого Петра, оплесками подякувати рятівникам.

OH NO! #PopeFrancis apologizes for being late. He says he was trapped in an elevator for 25 minutes! "Let's all give an applause to the firefighters" who worked to get him out! pic.twitter.com/ItjRZjmXYL — Cindy Wooden (@Cindy_Wooden) September 1, 2019

Італійські журналісти та телевізійники, як пишуть користувачі соцмереж, були дуже стурбовані відсутністю Папи. Адже в Італії щотижневу молитву транслюють у прямому ефірі, а затримка понтифіка була справді безпрецедентною.

Що відомо про Папу Франциска?Це 266-й Папа Римський. Народився 1936 в Аргентині, священник із 1969 року, очолив католиків світу у 2013. Член ордену єзуїтів і перший в історії Папа Римський з їхнього числа. У миру мав ім'я Хорхе Маріо Бергольйо. Має ліберальні погляди.

Згодом надійшло повідомлення про інцидент із ліфтом. Переймаючись станом здоров'я Папи, медійники намагалися з'ясувати, що ж сталося – у поліції, медиків, пожежників, і навіть у швейцарській гвардії, що захищає Ватикан.

Інші курйозні та веселі новини читайте за цим посиланням.

Чомусь усі відмовлялися коментувати, і журналісти дійшли цікавого висновку – мовляв, очевидно, Папу Франциска врятували ніндзя.