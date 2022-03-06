Застрявшие в Нежине в первый день войны 25 жителей Конотопа наконец-то вернулись домой, – ОВА

К хорошим новостям из Сумской области. Еще в первый день войны, когда Россия напала на Украину, 25 человек из Конотопа застряли в Нежине, потому что пришлось бежать из поезда.

Теперь эти люди наконец-то смогли вернуться домой. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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В Сумской области люди, застрявшие в другом городе в первый день войны, вернулись домой

"Двадцать пять жителей Конотопа, застрявших в Нежине, сегодня наконец вернулись домой", – написал Живицкий в фейсбуке.

24 февраля в начале военных действий в Сумской области поезд Киев – Шостка не смог доехать до конечной станции.

Он остановился в Нежине (Черниговская область), всех пассажиров высадили.

Тогда российские войска захватили единственную дорогу, которая соединяла Нежин и Конотоп, поэтому люди вынуждены были оставаться в месте высадки и ждать помощи,

– объяснил Живицкий.

И добавил: "Сегодня конотопское сообщество смогло забрать всех своих жителей домой. Процесс затянулся из-за отсутствия водителей, готовых выехать за пределы области".

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