Застройка в исторических зонах Львова: Андрей Садовый бьет тревогу из-за судебного заседания

Мэр Львова сообщил о важном судебном заседании, которое состоится 14 октября. По словам Андрея Садового, на нем будет решаться судьба архитектурного наследия города.

Как рассказал чиновник, Шестой апелляционный административный суд Киева будет рассматривать дело о запрете незаконной застройки в исторических зонах Львова. Садовый просит власть и общественность обратить усиленное внимание на этот судебный процесс.

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Что произошло

По словам мэра Львова, еще в 2017 году город заказал разработку историко-архитектурного опорного плана для четкого регулирования строительства в исторических зонах. Впоследствии этот план был утвержден Министерством культуры. Это произошло в январе 2024 года.

Тогда застройщик "НЬЮ-ТРЕЙДИНГ ЛЬВОВ", который хочет построить 25-этажный дом на улице Липинского, подал иск в Киевский окружной административный суд, и тот 15 июля 2024 в закрытом режиме отменил важный для Львова документ, даже не заслушав позицию города. По мнению Садового, "это абсурд, ведь город Львов не был привлечен к делу, хотя этот план касается именно его". Мэр отметил, что им была подана апелляция.

Уже завтра, 14 октября, состоится рассмотрение дела по иску "НЬЮ-ТРЕЙДИНГ ЛЬВОВ" к Минкульту. Ранее к этому производству было привлечено Львовский городской совет как третье лицо.

Садовый отметил, что это заседание снова планируют провести без публичного привлечения городского совета. Он выразил надежду на поддержку министра культуры и всех неравнодушных, потому что речь идет о "историческом ареале, наследие ЮНЕСКО".

Честно, даже не верится, что такое возможно в стране, которая считает себя демократическим европейским государством. Требуем открытого судебного процесса! Такие вопросы нельзя решать за закрытыми дверями!,

– призвал мэр Львова.

К слову, тем временем во Львовском окружном административном суде слушается дело по иску Карпенко Татьяны Евгеньевны к Департаменту архитектуры и развития градостроительства ЛОВА. Истица зарегистрирована как ФЛП в сфере розничной торговли и является пользователем земельного участка по адресу: г.Львов, ул. Вербовая, 15-а на основании договора аренды земли от 03 мая 2017, заключенного между ней и Львовским городским советом.

В суде женщина требует признания противоправным и отмены приказа Департамента архитектуры и развития градостроительства Львовской областной государственной администрации № 36-ос от 27.10.2023 "Об утверждении границ и режимов использования зон охраны памятников местного значения в соответствии с научно-проектной документации" Историко-архитектурный опорный план г.. Львова (историко-архитектурный опорный план г. Львова с определением границ и режимов использования зон охраны памятников и исторических ареалов)". Решение в этом производстве на сегодня не принято.