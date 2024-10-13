Як розповів посадовець, Шостий апеляційний адміністративний суд Києва розглядатиме справу щодо заборони незаконної забудови в історичних зонах Львова. Садовий просить владу і громадськість звернути посилену увагу на цей судовий процес.

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Що сталося

За словами мера Львова, ще у 2017 році місто замовило розробку історико-архітектурного опорного плану для чіткого регулювання будівництва в історичних зонах. Згодом цей план був затверджений Міністерством культури. Це сталося у січні 2024 року.

Тоді забудовник "НЬЮ-ТРЕЙДІНГ ЛЬВІВ", який хоче збудувати 25-поверховий будинок на вулиці Липинського, подав позов до Київського окружного адміністративного суду, і той 15 липня 2024 року у закритому режимі скасував важливий для Львова документ, навіть не заслухавши позицію міста. На думку Садового, "це абсурд, адже місто Львів не було залучене до справи, хоча цей план стосується саме його". Мер зазначив, що ним було подано апеляцію.

Вже завтра, 14 жовтня, відбудеться розгляд справи за позовом "НЬЮ-ТРЕЙДІНГ ЛЬВІВ" до Мінкульта. Раніше до цього провадження було залучено Львівську міську раду як третю особу.

Садовий наголосив, що це засідання знову планують провести без публічного залучення міської ради. Він висловив сподівання на підтримку міністра культури та усіх небайдужих, бо йдеться про "історичний ареал, спадщину ЮНЕСКО".

Чесно, навіть не віриться, що таке можливо в країні, яка вважає себе демократичною європейською державою. Вимагаємо відкритого судового процесу! Такі питання не можна вирішувати за закритими дверима!,

– закликав мер Львова.

До слова, тим часом у Львівському окружному адміністративному суді слухається справа за позовом Карпенко Тетяни Євгенівни до Департаменту архітектури та розвитку містобудування ЛОВА. Позивачка зареєстрована як ФОП у сфері роздрібної торгівлі та є користувачем земельної ділянки за адресою: м.Львів, вул. Вербова, 15-а на підставі договору оренди землі від 03 травня 2017 року, укладеного між нею та Львівською міською радою.

У суді жінка вимагає визнання протиправним та скасування наказу Департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації № 36-ос від 27.10.2023 "Про затвердження меж і режимів використання зон охорони пам`яток місцевого значення відповідно до науково-проектної документації "Історико-архітектурний опорний план м. Львова (історико-архітектурний опорний план м. Львова з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам`яток та історичних ареалів)".

Рішення в цьому провадженні на сьогодні не прийнято.