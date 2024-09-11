Про це 24 Каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий, додавши, що близько 56 сімей отримали можливість альтернативного проживання. Їм оплачують вартість в орендованому помешканні.

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У чому складність відновлення будинків

Львів уже мав досвід відновлення після попередніх атак. Вони також припадали на центральну частину міста. Але наразі проблема полягає в тому, що частину зі 189 будинків доведеться будувати заново.

20 будинків треба повністю перебудувати. З деяких просто нічого не лишилося, наприклад, на вулиці Коновальця 44. Там фактично одна стіна, всередині сходової клітки немає. Будинок тріщить, добре, що там поруч стоять будинки, які тримають,

– розповів Андрій Садовий.

Він додав, що Львів має зобов'язання перед міжнародними партнерами. Всі будівлі, які розташовані в історичному ареалі, треба відбудувати відповідно до проєктів. Зараз завершуються реновації будівель, які були пошкоджені під час атак у 2023 році.

Це дуже складно. Будинки розташовані в історичному ареалі, це зона ЮНЕСКО. Відбудувати його буде у 2 – 3 рази дорожче, ніж збудувати з нуля,

– додав міський голова Львова.

Скільки часу треба на відновлення

Після атаки місто звернулося за допомогою до благодійників, міжнародних партнерів. Адже зараз кошти, які є в бюджеті, резервують для Збройних Сил. За словами Андрія Садового, на підтримку військових витратили вже 600 мільйонів гривень. На війні перебувають 30 тисяч львів'ян.

Зверніть увагу! Фонд "Повернись живим" разом із Львівською міською радою відкрили збір на 200 мільйонів гривень для того, щоб забезпечити 4 бойові бригади ЗСУ. Усіх небайдужих закликають долучатися.

Партнери Львова беруть під опіку той чи інший будинок і починають його відновлювати. Велику частину зі 189 будинків відновляють до кінця вересня.

Там, де нічого не лишилося, треба заново відбудовувати, то це триватиме до року. Адже найперше треба підготувати заново проєктну документацію, пройти всі процедури погодження. Але ми робитимемо все максимально швидко,

– наголосив Андрій Садовий.