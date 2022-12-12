"Засветись во тьме": волонтеры продают светоотражатели, а деньги передают на ВСУ

Волонтеры в Закарпатье продают светоотражатели, проводят мастер-классы по их изготовлению. Деньги, которые удается заработать, направляют на помощь ВСУ.

Об этом 24 каналу рассказали волонтеры Светлана и Михаил Еличи. Ранее сообщалось о том, что в темное время суток пешеходы должны носить световозвращающие элементы.

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"Засветись во тьме"

Светлана и Михаил Йоличи отметили, что они приняли эту инициативу в патрульной полиции Закарпатья. Она запустила такой флешмоб в фейсбуке, чтобы людей в темное время суток было видно на дороге. Это было где-то в конце октября, но Светлана и Михаил решили пойти дальше и самостоятельно создавать фликеры.

Мы сначала сделали это для себя, потом нам предложили выкупить это у нас. Мы поняли, что сможем нести это дальше и нести в чуть больше объемах. Наши соседи, знакомые, помогают армии, и мы тоже думали, чем мы можем помочь. Мы уже много подарили, много отдали, а благодаря тем людям, которые у нас приобрели фликеры, мы имели возможность задонатить,

– отметили волонтеры.

Они добавили, что сейчас они ходят волонтерить по школам, где проводят для детей мастерклассы. Волонтеры своим примером хотят показать, что не нужно много денег, не важно состояние, ты всегда можешь помочь.

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Фликеры от Йоличей

Светлана и Михаил производят фликеры разных форм, но все с патриотическими мотивами. Есть желто-синие элементы флага, есть орнаменты, словно вышивка. Они могли бы делать их еще больше, но пока происходят неизменные отключения света, сделать более тяжело.

"Мы приобщались к движению поддержки Закарпатских военных. Мы передавали и в школу, и церковным прихожанам. Где-то нас приглашают, а где-то мы и сами предлагаем свои мастерклассы", - подчеркнули Светлана и Михаил Йоличи.

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