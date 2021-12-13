Засыпало гнезда пингвинов: возле станции "Вернадский" выпало рекордное количество снега

Вблизи украинской антарктической станции “Академик Вернадский” выпало рекордное количество снега. Ученые зафиксировали высоту снежного покрова на уровне 2 метров 62 сантиметров.

Исследователи отметили, что с 1 декабря в Антарктиде началось лето. Поэтому почти постоянно там падает снег.

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"По прогнозам наших метеорологов высота покрова может еще увеличиться", – сообщили на станции "Вернадский".



В Антарктиде началось лето / Фото НАНЦ, Александр Афтенюк

Жизнь в снегу

Полярники в этот сезон традиционно работают больше – расчищают вручную основные участки от снега.

Непогода не жалеет и главных соседей украинских исследователей – антарктических пингвинов. Птицы как раз высиживают яйца в гнездах, и их дома полностью засыпало снегом.

Из них торчат только головы птиц, которые продолжают высиживать яйца,

– рассказали полярники.

В то же время больше повезло пингвинам, которые заняли более выгодные места на возвышениях. Их гнезда присыпало снегом лишь частично.

В последний месяц осени у пингвинов стартовал сезон размножения. Первые яйца птицы снесли у станции "Академик Вернадский" в начале ноября.

По словам исследователей, птицы вполне приспособлены к таким погодным условиям и жизни пернатых ничего не угрожает. Они могут вылезти из снежных заносов, когда проложат телом "трубы" наружу.



Гнезда пингвинов полностью замело снегом / Фото НАНЦ, Александр Афтенюк

Пингвины очень прыткие. Они любят кататься по заснеженной поверхности на животе и могут развивать скорость таким образом до 6 километров в час.

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Текст публикации Национального антарктического научного центра:

"Рекордная высота снега возле "Вернадского": засыпало даже гнезда пингвинов

Сейчас возле нашей станции рекордная высота снежного покрова за всю нынешнюю зимовку – 262 см! С первого декабря, то есть когда в Антарктиде началось лето, снежит почти постоянно, и по прогнозам наших метеорологов высота покрова может еще увеличиться.

Конечно, такая погода разнообразит жизнь не только полярников (потому что надо сильно махать лопатой, чтобы расчистить даже основные участки), а их главных соседей – пингвинов. Те гнезда, которые расположены на низменностях, полностью засыпало снегом: из них торчат только головы птиц, которые продолжают высиживать яйца. А вот тем пингвинам, которые успели занять лучшие места на возвышениях, повезло больше. Их запорошило лишь частично.

Однако волноваться за засыпанных не стоит, ведь они к этому приспособлены. Эти животные могут сами "откопать" гнезда, делая телом "трубы" в снегу. Кроме того, они очень прыткие. В частности, чтобы передвигаться по глубокому снегу, не идут, а ложатся и скользят брюхом, развивая скорость до 6 км/ч!

Но несмотря на приспособленность и пингвинов, и наших зимовщиков в таких погодным условиям, желаем им, чтобы это снежное "наваждение" наконец завершилось, и на наш остров пришло настоящее лето – хоть и антарктическое.

Спасибо за замечательные фото Александру Афтенюку, метеорологу 26-й УАЭ"