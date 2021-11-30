Затягивание времени, – у Зеленского отреагировали на отказ КСУ принять присягу судей

У Владимира Зеленского отреагировали на отсрочку Конституционного Суда принимать к присяге судей по президентской квоте. В ОП убеждены, что это выглядит как затягивание времени.

Спикер Зеленского Сергей Никифоров заявил, что президент расстроен отказом КСУ.

К теме Зеленский назначил двух судей КСУ вместо Тупицкого и Касминина

Никифоров добавил, что для Офиса Президента это выглядит как затягивание времени в надежде на то, что круговая порука в судебной системе снова сработает, а Верховный Суд примет выгодные решения.

Однако он надеется, что в Верховном Суде осознают общественный запрос на судебную реформу. В частности, она – ключевое условие для экономического развития страны.

Что этому предшествовало

Зеленский 26 ноября назначил двух судей КСУ вместо Александра Тупицкого и Александра Касминина.

В частности, президент назначил Александра Петришина – президента Национальной академии правовых наук Украины, а также Оксану Грищук – профессора Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Впоследствии 30 ноября КСУ отсрочил приведение к присяге новоназначенных судей до окончательного подтверждения наличия вакантных должностей по квоте президента.

Текст поста Сергея Никифорова:

27 марта 2021 года Зеленский отменил указы Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями Конституционного Суда.

Владимир Зеленский расстроен отказом КСУ принимать присягу кандидатов на вакантные позиции по президентской квоте.

Для Офиса Президента это выглядит как затягивание времени в надежде на то, что круговая порука в судебной системе снова сработает, и Верховный Суд примет выгодные решения для скомпрометированной верхушки КСУ.

Вместе с тем, Президент надеется, что в Верховном Суде осознают общественный запрос на судебную реформу, как и то, что она является ключевым условием для экономического развития нашей страны.