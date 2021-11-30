Речник Зеленського Сергій Никифоров заявив, що президент засмучений відмовою КСУ.

До теми Зеленський призначив двох суддів КСУ замість Тупицького і Касмініна

Никифоров додав, що для Офісу Президента це виглядає затягуванням часу з надією на те, що кругова порука в судовій системі знову спрацює, а Верховний Суд ухвалить вигідні.

Однак Зеленський таки сподівається, що у Верховному Суді усвідомлюють суспільний запит на судову реформу. Зокрема, що вона – ключова умова для економічного розвитку країни.

Що цьому передувало

Зеленський 26 листопада призначив двох суддів КСУ замість Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Зокрема, президент призначив Олександра Петришина – президента Національної академії правових наук України, а також Оксану Грищук – професора Львівського національного університету імені Івана Франка.

Згодом, 30 листопада, КСУ відтермінував приведення до присяги новопризначених суддів до остаточного підтвердження наявності вакантних посад за квотою президента.

Зверніть увагу! 27 березня 2021 року Зеленський скасував укази Віктора Януковича про призначення Тупицького та Касмініна суддями Конституційного Суду.

Текст поста Сергія Никифорова:

Володимир Зеленський засмучений відмовою КСУ приймати присягу кандидатів на вакантні позиції за президентською квотою.

Для Офісу Президента це виглядає затягуванням часу з надією на те, що кругова порука в судовій системі знову спрацює, і Верховний Суд ухвалить вигідні рішення для скомпрометованої верхівки КСУ.

Разом з тим Президент сподівається, що у Верховному Суді усвідомлюють суспільний запит на судову реформу, як і те, що вона є ключовою умовою для економічного розвитку нашої країни.