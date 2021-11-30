Речник Зеленського Сергій Никифоров заявив, що президент засмучений відмовою КСУ.

До теми Зеленський призначив двох суддів КСУ замість Тупицького і Касмініна

Никифоров додав, що для Офісу Президента це виглядає затягуванням часу з надією на те, що кругова порука в судовій системі знову спрацює, а Верховний Суд ухвалить вигідні.

Однак Зеленський таки сподівається, що у Верховному Суді усвідомлюють суспільний запит на судову реформу. Зокрема, що вона – ключова умова для економічного розвитку країни.

Що цьому передувало

  • Зеленський 26 листопада призначив двох суддів КСУ замість Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.
  • Зокрема, президент призначив Олександра Петришина – президента Національної академії правових наук України, а також Оксану Грищук – професора Львівського національного університету імені Івана Франка.
  • Згодом, 30 листопада, КСУ відтермінував приведення до присяги новопризначених суддів до остаточного підтвердження наявності вакантних посад за квотою президента.

Текст поста Сергія Никифорова:

Володимир Зеленський засмучений відмовою КСУ приймати присягу кандидатів на вакантні позиції за президентською квотою.

Для Офісу Президента це виглядає затягуванням часу з надією на те, що кругова порука в судовій системі знову спрацює, і Верховний Суд ухвалить вигідні рішення для скомпрометованої верхівки КСУ.

Разом з тим Президент сподівається, що у Верховному Суді усвідомлюють суспільний запит на судову реформу, як і те, що вона є ключовою умовою для економічного розвитку нашої країни.