Затянуло в станок: в Ровненской области трагически погиб 53-летний слесарь

В городе Березно Ровненской области, 20 ноября погиб 53-летний слесарь. Мужчину затащило в станок.

Полицейским информация о смертельной травме на производстве жителя Ровненского района поступила примерно в 14:00.

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На производстве в Ровненской области погиб мужчина

Трагедия произошла на территории одного из предприятий в селе Моквы. Первыми по вызову прибыли медики скорой помощи. К сожалению, они только констатировали смерть мужчины.

Он получил телесные повреждения, несовместимыми с жизнью.

Детали трагической смерти рабочего

Правоохранители выяснили, что 53-летний слесарь сам производил ремонтные работы производственной машины. В тот момент в цехе не было света. Когда подача тока возобновилась, мужчину затащило в машину. От полученных травм погиб.

По факту нарушения правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшей гибель человека, начали досудебное расследование. Следователи устанавливают все обстоятельства трагического случая.

Отрывок сообщения полиции Ровненской области:

На спецлинию 102 в 14 часов 20 ноября поступило сообщение, что медики "скорой" констатировали смерть 53-летнего мужчины, который на одном из предприятий в селе Моквин получил несовместимые с жизнью телесные повреждения.

Следственно-оперативная группа отделения полиции №4 (г.Березное) предварительно выяснила, что 53-летний слесарь сам выполнял ремонтные работы производственной машины. На тот момент в цехе отсутствовало электроснабжение. Когда подача тока возобновилась, мужчину затащило в машину. От полученных травм он скончался.