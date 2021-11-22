До поліцейських інформація про смертельне травмування на виробництві жителя Рівненського району надійшла приблизно о 14:00.

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На виробництві на Рівненщині загинув чоловік

Трагедія трапилася на території одного із підприємств у селі Мокви. Першими на виклик прибули медики швидкої допомоги. На жаль, вони тільки констатували смерть чоловіка.

Він отримав тілесні ушкодження, які виявилися несумісними з життям.

Деталі трагічної смерті робітника

Правоохоронці з'ясували, що 53-річний слюсар сам виконував ремонтні роботи виробничої машини. На той момент у цеху не було світла. Коли подача струму відновилася, чоловіка затягло у машину. Від отриманих травм він загинув.

За фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини, розпочали досудове розслідування. Наразі слідчі встановлюють усі обставини трагічного випадку.

Уривок допису поліції Рівненщини:

На спецлінію 102 о 14-ій годині 20 листопада надійшло повідомлення, що медики «швидкої» констатували смерть 53-річного чоловіка, який на одному із підприємств у селі Моквин отримав несумісні з життям тілесні ушкодження.

Слідчо-оперативна група відділення поліції №4 (м.Березне) попередньо з’ясувала, що 53-річний слюсар сам виконував ремонтні роботи виробничої машини. На той момент у цеху було відсутнє електропостачання. Коли подача струму відновилася, чоловіка затягло у машину. Від отриманих травм він загинув.