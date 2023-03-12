Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, российская армия хоть не 2 и не 22 армия мира, но она достаточно сильна, потому что у неё много людей и старой техники.
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Россия еще сможет воевать
Михаил Шейтельман отметил, что численность российской армии действительно велика, а также на вооружении там много техники, в частности самолетов.
У нее много авиации, которой у нас нет. И даже если мы начнем получать авиацию, то через некоторое время у нас появится восстановленная система. Кстати, даже в отстроенной системе будущего, в идеальном мире наш командующий ВВС говорит, что у нас должно быть 200 боевых самолетов, а мы у россиян уже более 300 уничтожили, а сколько у них есть,
– сказал Шейтельман.
Политтехнолог считает, что мир действительно помогает Украине, но одновременно готовится к затяжной войне.
Запад помогает Украине оружием, но также готовится к затяжной войне: смотрите видео
Он также отметил, что у Владимира Путина действительно есть поддержка 80% населения. Единственным положительным фактором в этой статистике является то, что 20% не поддерживающих войну – это молодежь. Россия будет заставлять воевать именно немотивированную молодежь.
Шейтельман согласился с тем, что было бы очень неплохо, если бы Россия распалась в ближайшее время, а не через годы, однако отметил, что уже в ближайшее время украинцы смогут забыть о России, потому что ее могут переименовать в Московию.
Военная помощь Украине: последние новости
- Норвегия передаст Украине 2 взвода системы ПВО NASAMS. Это произойдет в сотрудничестве с США.
- ЕС ускорил снабжение боеприпасов для Украины. В частности, речь идет о закупке артиллерийских снарядов, которые крайне необходимы для ВСУ.
- Польша вскоре передаст Украине еще 10 танков Leopard 2. Ранее были переданы первые 4 танка.
- Украина впервые получит оружие при посредничестве Южной Кореи. В Сеуле согласовали лицензии на поставку польских САУ "Краб", в которых используются корейские запчасти.