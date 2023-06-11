В подтопленной Николаевской области люди ночуют в полях под открытым небом: щемящие фото
Источник:ТСН
В селе Веселый Кут в Николаевской области люди ночуют в поле. А чтобы спасти от затоплений имущество, они приносят его с собой.
Село Веселый Кут граничит с Херсонской областью. Раньше области разделяла река Высунь, но она вышла из берегов и затопила дома. У некоторых жителей дома разрушены еще от вражеских обстрелов.
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Жителям села приходится жить в полях
Жители Веселого Кута фактически живут в домах на колесах в полях и ждут, пока вода сойдет. Они выносят туда холодильники, посуду, матрасы.
Татьяна и Владимир ночуют прямо в поле, их дом был разрушен частично. Так что они собрали свои вещи на машины, где и спят. С собой забрали также утят, собак и кур.
Как живут жители Веселого Кута сейчас: фото ТСН
Почему люди отказались от эвакуации
Местный майор полиции Баштанского районного отдела Александр Головченко рассказал, что людям предлагали эвакуироваться, как только вода начала достигать огородов. Однако многие отказались. Мол, пережили русские обстрелы, переживем и затопление.
Одна из пострадавших Валентина рассказала, что ее дом затопило. Однако от эвакуации она отказалась быть с животными. У нее уже утонули котята. Такой ей затопило и весь огород и все, что сажала – пропало.
Фото Валентины затопило / Фото ГСЧС
Напомним, утром 8 июня россияне взорвали Каховскую ГЭС. В результате затопило около 80 населенных пунктов.
Сколько человек удалось эвакуировать
- Вечером 10 июня Владимир Зеленский сообщил, что из Херсонской и Николаевской областей удалось эвакуировать более 3 тысяч человек. Больше всего людей спасли из Херсона, где наибольшие масштабы катастрофы.
- Однако следует отметить, что эвакуация, к сожалению, происходит только на подконтрольных Украине территориях. Россияне не только не проводят эвакуации на оккупированных территориях, но и обстреливают тех, кто пытается спастись.
- Украинским защитникам удается проводить операции в некоторых населенных пунктах оккупированного левобережья, однако часто они подвергаются вражеским обстрелам. Украина надеется на помощь мира, однако Россия не разрешает ООН провести миссию на левом берегу.