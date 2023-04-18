Киев готовится к пику паводков, из-за подтопления в разных регионах эвакуируют людей

Киев до сих пор подтапливает. Местные власти готовятся к пику паводков и возможным чрезвычайным ситуациям. Также подтопления происходят в других регионах Украины.

В КГВА сообщили, что по состоянию на утро 18 апреля по Киеву не зафиксированы аварийные подтопления. Однако в ведомстве предупредили, что пик паводков еще впереди.

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Какая ситуация в Киеве сейчас

18 апреля, как и днем ранее, происходит пропуск весеннего половодья через Киевскую ГЭС, поэтому на реке Днепр в столице подтоплены пойменные территории: парка "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частных участков в районе Осокорков. Уровень опасности гидрологических явлений – ІІ уровень ("оранжевый").

22 апреля будет пик паводков

Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что по состоянию на 18 апреля 2023 фактический уровень воды в реке Днепр – 650 сантиметров, за минувшие сутки уровень воды уменьшился на 7 сантиметров. Он напомнил, что критический уровень воды в Днепре для столицы – более 800 сантиметров.

Но пик паводков еще впереди. По прогнозам Укргидрометцентра, он ожидается 22 апреля. Ожидаемый максимальный уровень половодья на Днепре в пределах Киева не несет угрозы промышленным объектам и жилым массивам города,

– сообщили в КГВА.

Ведомство уточнило, что, вероятно в дальнейшем будет подтапливать места отдыха на острове Труханов, Гидропарк и парк Муромец. Также возможны частичные подтопления садово-дачной застройки Воскресенских Садов, Русановских Садов, Осокорков, Позняков, Вишенок.

Все необходимые службы города готовятся к возможным чрезвычайным ситуациям. 19 апреля в столице проведут специальные учения, на которых отработают организацию и выполнение аварийно-спасательных и неотложных работ в условиях чрезвычайной ситуации во время паводка.

В учениях примут участие представители муниципальной безопасности, жилищно-коммунальной, транспортной инфраструктуры, здравоохранения, национальной полиции, патрульной полиции, ГСЧС, аварийно-спасательной службы, КП "Плесо", "Киевавтодора", Общества Красного Креста Украины, центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Во время учений будут отрабатывать различные мероприятия, такие как:

проведение работ по инженерной защите – строительство дамбы мешками с песком;

откачка воды из подтопленного объекта;

эвакуация людей из подтопленных территорий;

спасательные работы по снятию с дрейфующего плавсредства пострадавших;

предоставление экстренной медицинской помощи пострадавшим в сложных метеоусловиях;

На реке Бучанка сложная экологическая ситуация: "Ирпеньводоканал" бьет тревогу

КП "Ирпеньводоканал" сообщили общественность о сложной экологической ситуации, которая сложилась на реке Бучанка (район канализационно-насосной станции №4 на границе улицы Соборная, города Ирпень и улицы Грушевского города Буча).

Из-за рейдерских действий, а в дальнейшем бездействия чиновников Бучанского городского совета и представителей КП "Бучасервис", незаконно присвоивших имущество "Ирпеньводоканала" и не допускающих предприятие к пользованию им на стратегической для Бучанской общины 4 КНС, системно происходит слив нечистот к реке Бучанка. КНС вышла из строя, нормально не функционирует,

– заявили в КП

Там заявили, что сотрудников "Ирпеньводоканала" к объекту не допускают, используя грубую физическую силу. Никаких договорных отношений по водоотводу между КП "Ирпеньводоканал" и КП "Бучасервис" не существует.

Насколько нам известно понимая незаконность своих действий, сотрудники КП "Бучасервис" даже прекратили выставлять жителям Бучанской общины счета за водоотвод и теперь выставляют только за воду. При этом "Бучасервис" активно призывает не платить счета "Ирпеньводоканала"…. КП "Ирпеньводоканал" в срочном режиме вынуждено проводить работы по переподключению части абонентов на микрорайоне БКЗ, оказавшихся в заложниках таких бучанских хозяйственников,

– говорится в сообщении.

КП обратилось к правоохранителям, чтобы они обратили внимание на "действия и бездействие бучанских чиновников" и помогли предотвратить бучанскую экологическую катастрофу.

Какая ситуация с паводками в Украине