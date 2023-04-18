Киев готовится к пику паводков, из-за подтопления в разных регионах эвакуируют людей
Источник:КГВА
Киев до сих пор подтапливает. Местные власти готовятся к пику паводков и возможным чрезвычайным ситуациям. Также подтопления происходят в других регионах Украины.
В КГВА сообщили, что по состоянию на утро 18 апреля по Киеву не зафиксированы аварийные подтопления. Однако в ведомстве предупредили, что пик паводков еще впереди.
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Какая ситуация в Киеве сейчас
18 апреля, как и днем ранее, происходит пропуск весеннего половодья через Киевскую ГЭС, поэтому на реке Днепр в столице подтоплены пойменные территории: парка "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частных участков в районе Осокорков. Уровень опасности гидрологических явлений – ІІ уровень ("оранжевый").Справка. Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что по состоянию на 18 апреля 2023 фактический уровень воды в реке Днепр – 650 сантиметров, за минувшие сутки уровень воды уменьшился на 7 сантиметров. Он напомнил, что критический уровень воды в Днепре для столицы – более 800 сантиметров.
22 апреля будет пик паводков
Но пик паводков еще впереди. По прогнозам Укргидрометцентра, он ожидается 22 апреля. Ожидаемый максимальный уровень половодья на Днепре в пределах Киева не несет угрозы промышленным объектам и жилым массивам города,
– сообщили в КГВА.
Ведомство уточнило, что, вероятно в дальнейшем будет подтапливать места отдыха на острове Труханов, Гидропарк и парк Муромец. Также возможны частичные подтопления садово-дачной застройки Воскресенских Садов, Русановских Садов, Осокорков, Позняков, Вишенок.
Все необходимые службы города готовятся к возможным чрезвычайным ситуациям. 19 апреля в столице проведут специальные учения, на которых отработают организацию и выполнение аварийно-спасательных и неотложных работ в условиях чрезвычайной ситуации во время паводка.
В учениях примут участие представители муниципальной безопасности, жилищно-коммунальной, транспортной инфраструктуры, здравоохранения, национальной полиции, патрульной полиции, ГСЧС, аварийно-спасательной службы, КП "Плесо", "Киевавтодора", Общества Красного Креста Украины, центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Во время учений будут отрабатывать различные мероприятия, такие как:
- проведение работ по инженерной защите – строительство дамбы мешками с песком;
- откачка воды из подтопленного объекта;
- эвакуация людей из подтопленных территорий;
- спасательные работы по снятию с дрейфующего плавсредства пострадавших;
- предоставление экстренной медицинской помощи пострадавшим в сложных метеоусловиях;
На реке Бучанка сложная экологическая ситуация: "Ирпеньводоканал" бьет тревогу
КП "Ирпеньводоканал" сообщили общественность о сложной экологической ситуации, которая сложилась на реке Бучанка (район канализационно-насосной станции №4 на границе улицы Соборная, города Ирпень и улицы Грушевского города Буча).
Из-за рейдерских действий, а в дальнейшем бездействия чиновников Бучанского городского совета и представителей КП "Бучасервис", незаконно присвоивших имущество "Ирпеньводоканала" и не допускающих предприятие к пользованию им на стратегической для Бучанской общины 4 КНС, системно происходит слив нечистот к реке Бучанка. КНС вышла из строя, нормально не функционирует,
– заявили в КП
Там заявили, что сотрудников "Ирпеньводоканала" к объекту не допускают, используя грубую физическую силу. Никаких договорных отношений по водоотводу между КП "Ирпеньводоканал" и КП "Бучасервис" не существует.
Насколько нам известно понимая незаконность своих действий, сотрудники КП "Бучасервис" даже прекратили выставлять жителям Бучанской общины счета за водоотвод и теперь выставляют только за воду. При этом "Бучасервис" активно призывает не платить счета "Ирпеньводоканала"…. КП "Ирпеньводоканал" в срочном режиме вынуждено проводить работы по переподключению части абонентов на микрорайоне БКЗ, оказавшихся в заложниках таких бучанских хозяйственников,
– говорится в сообщении.
КП обратилось к правоохранителям, чтобы они обратили внимание на "действия и бездействие бучанских чиновников" и помогли предотвратить бучанскую экологическую катастрофу.
Какая ситуация с паводками в Украине
- Наблюдается сезонное повышение уровня воды в пределах рек Вить, Днепр, Десна, Сейм, Сож, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Ровенской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областей.
- В ГСЧС сообщили, что в настоящее время гидрологическая ситуация контролируется. Наблюдается тенденция снижения темпа поднятия уровня воды в реках на севере страны. Остаются подтоплены 1564 домохозяйств, в частности в Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Киевской, Черкасской, Черниговской и Полтавской областях.
- В Днепропетровской, Волынской, Ровенской, Черкасской и Полтавской областях подтоплены 9 тысяч 138 га сельскохозяйственных угодий. Также нарушено транспортное сообщение до 30 населенных пунктов: 29 в Черниговской и 1 в Киевской областях.
- За сутки подразделения ГСЧС откачали 2995 кубических метров воды и перевезли еще 228 человек. Всего с начала работ было эвакуировано 1 799 человек и откачано более 15 тысяч кубических метров воды.