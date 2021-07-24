Течение снесло авто с моста: в затопленном Сочи есть первая жертва непогоды

Проливные дожди вызвали настоящее наводнение в российском курортном Сочи. Высокая вода унесла одну жизнь, еще три человека числятся пропавшими без вести.

Автомобиль вечером 23 июля сошел с моста в реку Мацеста. Тело водителя уже нашли, его пассажирок продолжают искать.

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В машине находились водитель, ребенок и две женщины

Как сообщили в Следственном комитете России, мужчина ехал вместе с женой, несовершеннолетней дочерью и знакомой. Сейчас о судьбе ребенка и женщин ничего неизвестно.

На курорте временно закрыли пляжи

Накануне Сочи просто залило ливнем, поэтому реки вышли из берегов и затопили территорию города. Из-за стихийного бедствия на курорте закрыли пляжи и объявили штормовое предупреждение. Немало напугали местных жителей и туристов смерчи, которые заметили над морем.

Над морем заметили смерчи: смотрите видео

Вода затопила трансформаторные будки

Из-за подтопления остановили временно и автомобильное сообщение из Адлерского района в центр города. Вода затопила и трансформаторные будки, так несколько районов и окрестности остались без электроснабжения.

Смотрите видео из затопленного Сочи: