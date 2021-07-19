Затопленные дома, дороги и сорванные крыши: в Польше бушевала сильная буря – фото, видео

Юг Польши пострадал от непогоды, которая бушевала в воскресенье, 18 июля. Из-за сильной грозы подтоплены дома и дороги, сорваны крыши и оборваны линии электропередач.

Наиболее критическая ситуация сейчас в Малопольском воеводстве (Краков). Для ликвидации последствий стихии правительство собрало кризисный штаб во главе с премьер-министром Матеушем Моравецким. Он заверил, что государство поможет пострадавшим.

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Масштабы стихии

За последние сутки спасатели совершили более 1500 выездов для ликвидации последствий бури. Из них более 600 – в Малопольском воеводстве.

В селе Голочув вышла из берегов местная река Голочувка. Вода затопила многие дома и дорогу национального значения №7, ведущую к курортному городу Закопане. Из-за подтопления из домов частично эвакуированы жильцы.

Последствия стихии в Польше / фото Obserwatorzy.info

В населенном пункте Лися-Гура в результате урагана сорвано или повреждено 17 крыш домов и оборваны линии электропередач.

Дороги местного и национального значения подтопило и в соседнем Подкарпатском воеводстве, которое граничит с Украиной.

Данных о пострадавших пока нет.

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Прогнозы синоптиков неутешительные

Польские метеорологи прогнозируют дальнейшее ухудшение погодных условий на востоке и севере страны. На весь день 19 июля в этих регионах объявлено штормовое предупреждение. Возможны ливни, шквальный ветер и град.