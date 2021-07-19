Найбільш критична ситуація зараз у Малопольському воєводстві (Краків). Для ліквідації наслідків стихії уряд зібрав кризовий штаб на чолі з прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким. Він запевнив, що держава допоможе постраждалим.
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Масштаби стихії
За останню добу рятувальники здійснили понад 1500 виїздів для ліквідації наслідків бурі. З них понад 600 – в Малопольському воєводстві.
У селі Голочув вийшла з берегів місцева річка Голочувка. Вода затопила багато будинків та дорогу національного значення №7, що веде до курортного міста Закопане. Через підтоплення з будинків частково евакуйовано мешканців.
Наслідки стихії у Польщі / фото Obserwatorzy.info
У населеному пункті Лися-Гура внаслідок буревію зірвано або пошкоджено 17 дахів з будинків та обірвано лінії електропередач.
Дороги місцевого та національного значення підтопило й у сусідньому Підкарпатському воєводстві, яке межує з Україною.
Даних про постраждалих наразі немає.
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Прогнози синоптиків невтішні
Польські метеорологи прогнозують подальше погіршення погодних умов на сході та півночі країни. На весь день 19 липня в цих регіонах оголошено штормове попередження. Можливі зливи, шквальний вітер та град.