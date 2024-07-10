Нами пытаются манипулировать

Нас осторожненько склоняют к определенному мнению. Методы могут использовать разные. Лягушку сразу в кипяток никто не бросит. И нас постепенно будут подогревать.

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Считаю, что нами пытаются манипулировать, и в дальнейшем будет еще интереснее. Телеграм-каналы, блогеры, телевидение, сайты почему-то чаще начали говорить о территории, которую мы не сможем вернуть.

После очередного военного преступления россиян многие ресурсы в унисон начали трубить о переговорах. В ООН убийцам предоставили слово и они приводят некоторые цитаты из как бы "украинских телеграм-каналов". Это очень эмоционально, трудно сдержать свой гнев. Но чем больше эмоциональных постов и видео – тем легче отвести нас от чего-то такого, где стоит глубоко проанализировать, что в черта происходит.

Уверен, что информация во время войны должна быть контролируемая и защищена от врага. Но кто контролирует информацию – имеет возможность влиять на общественное мнение.

Что происходит?

1. "Прощупывание" путем забрасывания различных версий вариантов договоренностей. Здесь самое главное, что стоит задача лишь посеять эти разговоры, направить мысли людей в "правильное" русло. Важно то, чтобы об этом начали говорить эксперты, политологи, экстрасенсы... Я наблюдаю такую активность.

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2. Дискредитация военных. Формат аватаров сейчас не подходит, потому что военные имеют довольно высокий уровень доверия. А вот, например, одностороннее освещение работы ТЦК вполне работает. Это военные, большинство из них воевали, среди них есть раненые. Но не сложилось мнение, что все они неадекватные "людоловы" и взяточники?

Считаю, что нужно больше сосредоточиться на рекрутинге. Должна быть реформа, но здесь больше о "подсветке" негатива.

А еще интересен раскол между самими военными вроде надписей на авто "мы не ТЦК". Такие освещения дают большее разделение и разногласия между гражданскими и военными. Распространение в СМИ преступлений военных и неадекватных действий ветеранов, демобилизовавшихся. На "экраны" будут чаще допускать тех, кто не очень адекватный, или тех, кто говорит, например, что все гражданские плохие, "уклонисты" и так далее. Тем самым еще больше раскалывая общество на два лагеря.

Армию от народа начнут отдалять (медийно) и все больше на первый план будут выходить – политики, дипломаты, артисты, эксперты... Уже сегодня формируется мнение, что есть мирные города, и не стоит людям в форме там показываться.

Что-то похожее было после 2015 года. Надеюсь, вы понимаете, о чем я, и о том что, таких примеров дальнейших действий можно привести много, хотя некоторые методы уже активно работают.

3. Жизнь украинцев за рубежом. При чем здесь это? А здесь, думаю, главное с чего начнется неожиданный конец. Вопрос лишь в том, какой финал выберут режиссеры. Я уверен, что после вторжения в Грузию все думали, что страна изменила свой вектор навсегда, но есть агентура глубоко "законсервированная", политтехнологи, политики, что действовали там и будут это делать в Украине.

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Наконец будут случаи освещения историй о мирном сосуществовании россиян, сбежавших от режима, и наших граждан, которые не хотели воевать и выехали из Украины. Осторожно начнут показывать, как, например, жители Московии помогли нашим беженцам выбраться из неподконтрольных территорий в Европу. Это будет максимально изящно и осторожно. Главное в этом всем – показать или рассказать так, чтобы мы это обсуждали. И по моему мнению, это главный индикатор важных изменений.

Необязательно в таком порядке или именно такие примеры. Для нас самое главное вовремя распознать этих подонков. Заблокировать сомнительные инфоресурсы, анализировать и "не есть" яд, который нам подсовывают.

Только народ Украины может решить, чем закончится война, но ведь народ можно подготовить к определенному мнению!