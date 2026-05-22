В МИД Украины заявили о переломном моменте в войне

Украина продолжает успешно держать оборону. Попытки наступать не приносят врагу желаемых результатов. Человеческий ресурс России больше не является ее решающим преимуществом.

Наступил переломный момент в войне. Давление на Москву растет. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига по итогам неформальной министерской встречи Совета НАТО – Украина в Хельсингборге.

Что говорят в МИД о решающем моменте в войне?

Сибига отметил, что для достижения мира необходимо сосредоточиться на трех составляющих: дипломатии, давлении и силе.

По его словам, нужен новый импульс в мирных усилиях, а также усиление долгосрочных санкций против России и других инструментов влияния.

Глава МИД проинформировал союзников о росте угроз со стороны Беларуси и отметил необходимость соответствующих шагов для сдерживания, чтобы не допустить дальнейшего расширения агрессии со стороны Москвы и Минска.

Также, как подчеркнул министр, Украина уже не только обращается за помощью, а является полноценным участником системы безопасности, партнером и донором опыта для союзников.

Отдельно он заявил, что увеличение оборонных расходов является залогом мира, и призвал страны НАТО делать вклад в поддержку обороны Украины, назвав такие инвестиции "дивидендом мира".

Как Украина перехватила инициативу в войне?

Российское наступление фактически затормозилось еще на старте. Враг продолжает нести значительные потери в живой силе, которые превышают темпы пополнения армии. Кроме того, российскую экономику ослабляют регулярные удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

Как отмечают аналитики в комментариях для The Washington Post, Украина смогла получить тактическое и технологическое преимущество – прежде всего благодаря дронам, более эффективному противодействию малым пехотным группам и точечным ударам по тылу противника. В то же время из-за нехватки личного состава эти успехи пока остаются локальными.

По словам экспертов, лето 2026 года покажет, сможет ли Украина превратить локальные успехи в большой стратегический прорыв.

Политический аналитик Александр Габуев считает, что несмотря на невыгодную для России динамику, Кремль вряд ли готов остановить войну сейчас, поскольку российское руководство до сих пор рассчитывает на возможность достичь своих целей.

Как пишет Reuters, одна из причин, почему Украина перехватила инициативу в войне, – применение ею тактики "средних ударов" – по целям за 30 – 180 километров от фронта. Они поражают ПВО, радары, логистику и командные пункты, что затрудняет снабжение российских войск и снижает темпы наступления.

По словам командующего Сил беспилотных систем Роберта Бровди, такие удары также помогают украинским дальнобойным дронам эффективнее прорывать оборону и доставать цели глубже в тылу России.

Экс-командующий американскими силами в Европе, генерал Бен Ходжес в интервью для 24 Канала заявил, что путь к победе Украины заключается в ослаблении экономической основы России. По его словам, ключевая цель – уничтожение или резкое сокращение российского экспорта нефти и газа. Если Россия потеряет возможность продавать энергоносители таким странам, как Китай, Индия или Турция, ей будет значительно труднее финансировать войну.