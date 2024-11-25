Количество тех, кто хочет продолжения боевых действий, снизилось до 36%. Как пояснил 24 Каналу российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, для таких изменений есть несколько очевидных факторов.

Смотрите также Британская разведка установила сколько Украина и Россия тратят на войну

Что изменило настроение россиян

У почти 70% людей серьезно ухудшился уровень жизни. В России очень большая инфляция, цены на ряд товаров за время войны выросли в два раза. Инфляция очень сильно превышает индексацию. Бенефициары войны все-таки остаются, но их немного, меньше трети.

Еще одна причина – это тревожность. Война постепенно переходит на территорию России. Конечно, последствия не такие как в Украине, но население понимает, что также может стать жертвой. В общем именно такие настроения сейчас царят,

– рассказал Игорь Яковенко.

К этому добавляется неверие в пропаганду. В течение 2023 года так называемые "генераторы ненависти" Владимир Соловьев и Ольга Скабеева опустились в рейтинге доверия. А уже в 2024 году их программа вообще вышла из перечня 100 популярных в России. Так что, мало кто понимает, для чего ведется война.

Путин пока еще может воевать только благодаря невероятно высоким расценкам за мобилизованных. Говорится о более 3 миллионах рублей, которые дают за подписание контракта. Кроме этого, действует "приманка Пригожина", когда против людей возбуждают уголовные дела, а потом, угрожая тюрьмой, предлагают контракты.

"Но в целом Россия воевать не хочет, настроение людей падает вниз. За деньги – возможно, под угрозой тюрьмы – также, но точно не за идею, потому что её даже нет", – подытожил российский оппозиционный журналист.