Кількість тих, хто хоче продовження бойових дій, знизилось до 36%. Як пояснив 24 Каналу російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, для таких змін є декілька очевидних факторів.

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Що змінило настрій росіян

У майже 70% людей серйозно погіршився рівень життя. У Росії дуже велика інфляція, ціни на низку товарів за час війни виросли у два рази. Інфляція дуже сильно переважає індексацію. Бенефіціари війни все-таки залишаються, але їх небагато, менше третини.

Ще одна причина – це тривожність. Війна поступово переходить на територію Росії. Звісно, наслідки не такі як в Україні, але населення розуміє, що також може стати жертвою. Загалом саме такі настрої зараз панують,

– розповів Ігор Яковенко.

До цього додається зневіра у пропаганді. Упродовж 2023 року так звані "генератори ненависті" Владімір Соловйов і Ольга Скабєєва опустилися у рейтингу довіри. А вже у 2024 році їхня програма взагалі вийшла з переліку 100 популярних у Росії. Отже, мало хто розуміє, для чого ведеться війна.

Путін поки ще може воювати лише завдяки неймовірно високим розцінкам за мобілізованих. Мовиться про понад 3 мільйони рублів, які дають за підписання контракту. Крім цього, діє "приманка Пригожина", коли проти людей порушують кримінальні справи, а потім, погрожуючи тюрмою, пропонують контракти.

"Але загалом Росія воювати не хоче, настрій людей падає вниз. За гроші – можливо, під загрозою тюрми – також, але точно не за ідею, бо її навіть нема", – підсумував російський опозиційний журналіст.