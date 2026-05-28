Украина и Европа имеют "карты" для завершения войны с Россией, – Сибига

Украина и Европейский Союз имеют достаточно инструментов влияния для того, чтобы изменить ход войны и приблизить ее завершение. И именно сейчас пришло время действовать более решительно и использовать имеющиеся рычаги влияния.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время неформальной встречи глав МИД стран ЕС на Кипре, пишет "Европейская правда".

Какое заявление сделал Сибига?

Во время неформального заседания в формате "Гимних" в городе Лимасол Андрей Сибига отметил необходимость более активных действий Европы в сотрудничестве с международными партнерами.

Украина имеет карты. Европа имеет карты. У нас сильная позиция. Пришло время ее разыграть. В то время как динамика войны меняется, а асимметричная стратегия Украины приносит результаты, именно сейчас Европа должна действовать решительно и приблизить мир – как дополнение к основному переговорному треку под лидерством США,

– заявил министр.

Он подчеркнул, что Европа должна переходить к конкретным шагам, которые могут повлиять на ситуацию на фронте и в гуманитарной сфере. По его словам, речь идет о решениях, которые не требуют отложения.

"Нам не нужно начинать с выбора человека или группы, которая возглавит эти усилия. Нужно четко определить мандат – и он должен представлять единый голос Европы. Европа имеет рычаги для достижения ощутимых результатов – прежде всего санкции и замороженные российские активы", – подчеркнул Сибига.

Министр также обозначил первоочередные шаги, которые, по его мнению, должны быть реализованы международными партнерами. Среди них:

ограничение ударов по гражданской инфраструктуре,

гуманитарные инициативы

защита критических объектов.

"Партнеры должны начать с конкретных и реалистичных шагов: прекращение огня по аэропортам, морских портов, возвращение гражданских заложников, демилитаризацию Запорожской АЭС, создание гуманитарного коридора из оккупированных Олешек на Херсонщине, где люди уже неделями остаются без еды, воды и лекарств", – отметил глава МИД Украины.

Также министр призвал Европейский Союз в июне открыть все переговорные кластеры для Украины на пути к членству в ЕС, назвав это важным политическим сигналом поддержки.

Каких действий России боится вся Европа?

Страны ЕС все чаще обсуждают риски возможного расширения войны России за пределы Украины на фоне затяжного конфликта и потерь российской армии. В европейских столицах растет беспокойство из-за потенциальной попытки России усилить давление на страны НАТО, в частности Балтии.

В то же время представители разведок и военных структур подчеркивают, что прямых признаков подготовки России к нападению на государства Альянса пока не фиксируется. Аналитики предполагают, что Кремль может прибегать к гибридным действиям или ограниченным провокациям, чтобы проверять единство НАТО и реакцию Запада.

По оценкам экспертов, дальнейшая эскалация будет зависеть от ресурсного состояния России и политической ситуации внутри страны, в частности возможных решений по мобилизации. Также в Европе считают, что Москва продолжает рассматривать ЕС как стратегического оппонента из-за его поддержки Украины.

Несмотря на это, западные чиновники отмечают, что пока нет подтверждений подготовки конкретных военных операций за пределами Украины, а все оценки базируются на сценарном анализе и потенциальных рисках.