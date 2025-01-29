Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, заметив, что Трамп был бы не против привлечь к переговорам Китай как определенный сдерживающий фактор для России.

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Чего хочет Трамп

Как отметил Рейтерович, Путин не хочет, чтобы к этому процессу привлекался Китай. Ведь тогда Си получит еще больше возможностей использовать Россию. Хотя и сейчас у него буквально огромное влияние на страну-агрессора.

Си Цзиньпин является конкурентом и противником для Трампа. При этом он уже длительное время находится у власти. Поэтому его действия более-менее можно спрогнозировать.

На Западе политики, когда выбирают, с какими диктаторами общаться, часто отдают предпочтение тем, кто является более-менее прогнозируемым. Конечно, это циничный подход. Но так они по крайней мере знают, чего ожидать,

– сказал Рейтерович.

Кажется, что мир сейчас находится в начале "большой игры" по распределению влияния и изменения архитектуры безопасности, которая может затянуться на десятилетия. Российский диктатор Путин существенно все ускорил, напав на Украину. Но, вероятнее всего, все закончится не так, как ему хочется. Решать все будут Соединенные Штаты и Китай.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Трамп способен заставить Путин на реальный мир. Риторика Трампа относительно Путина и переговоров является справедливой. А российский диктатор боится, что сильный лидер будет поддерживать Украину.