Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що Трамп був би не проти залучити до переговорів Китай як певний стримувальний фактор для Росії.

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Чого хоче Трамп

Як наголосив Рейтерович, Путін не хоче, аби до цього процесу залучався Китай. Адже тоді Сі отримає ще більше можливостей використовувати Росію. Хоча й зараз у нього буквально величезний вплив на країну-агресорку.

Сі Цзіньпін є конкурентом та супротивником для Трампа. При цьому він вже тривалий час перебуває при владі. Тому його дії більш-менш можна спрогнозувати.

На Заході політики, коли обирають, з якими диктаторами спілкуватися, часто віддають перевагу тим, хто є більш-менш прогнозованим. Звісно, це цинічний підхід. Але так вони принаймні знають, чого очікувати,

– сказав Рейтерович.

Видається, що світ зараз перебуває на початку "великої гри" щодо розподілу впливу та зміни архітектури безпеки, яка може затягнутися на десятиліття. Російський диктатор Путін суттєво усе прискорив, напавши на Україну. Але, найімовірніше, все закінчиться не так, як йому хочеться. Вирішувати усе будуть Сполучені Штати та Китай.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський переконаний, що Трамп здатен змусити Путін на реальний мир. Риторика Трампа щодо Путіна та перемовин є справедливою. А російський диктатор боїться, що сильний лідер буде підтримувати Україну.