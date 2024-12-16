Трамп планирует переговоры с Зеленским и Путиным о прекращении войны

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о намерении провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным. Они будут говорить об окончании войны.

Он отметил, что изучал состояние дел на фронте в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Трампа.

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О чем будет говорить команда Трампа с Путиным и Зеленским

Трамп подчеркнул, что Зеленский стремится к миру, назвав вооруженный конфликт в Украине "самой страшной бойней со времен Второй мировой войны".

По его словам, он видел ужасные фотографии полей, где тела солдат лежат друг на друге. Они напомнили ему сцены из Гражданской войны в США 1861 – 1865 годов.

Этому нужно положить конец. И мы пытаемся положить этому конец. Но мы посмотрим. Мы будем говорить с президентом Путиным и с Зеленским, представителями Украины. Мы должны остановить это. Это кровавая бойня,

– добавил он.

Избранный президент также отметил, что для прекращения конфликта необходимо заключить мирное соглашение.

Напомним, Трамп заявил, что восстановление Украины может занять 100 лет, поскольку разрушения и потери сторон "астрономические".