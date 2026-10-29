Зеленский впервые допустил обсуждение гарантий безопасности для России после войны, – FT

Владимир Зеленский впервые признал, что Россия может получить гарантии безопасности в рамках будущего соглашения о прекращении войны в Украине. Это произошло на фоне возобновления мирных переговоров между Киевом и Москвой при посредничестве США.

Во время общения с журналистами в Киеве Зеленский заявил, что западные государства впоследствии могут обсудить требования Москвы относительно гарантий безопасности. В то же время он подчеркнул, что сначала необходимо обеспечить безопасность самой Украины, пишет The Financial Times.

Что сказал Зеленский о гарантиях безопасности для России?

До сих пор Киев и его западные союзники отвергали требования России о гарантиях безопасности со стороны НАТО и масштабной перестройке европейской системы безопасности.

Они расценивали такие инициативы как попытку Москвы восстановить свою сферу влияния и подорвать суверенитет соседних государств.

Сначала нужно решить вопрос этой войны, и только потом искать ответы на вопросы, которые поднимает Россия, исходя из своих взглядов и ожиданий в отношении безопасности,

– сказал Зеленский.

Издание пишет, что заявления Зеленского о требованиях России относительно гарантий безопасности свидетельствуют об обеспокоенности Киева в связи с новым сближением России и США.

По словам президента Украины, он услышал сигналы о возможном сокращении американского военного контингента в Европе.

На мой взгляд, гарантии безопасности для России – в том виде, в каком их понимает сама Россия, – означают изменение системы безопасности в Европе и мире,

– сказал Зеленский.

В августе прошлого года во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Зеленский отверг российские требования о гарантиях безопасности.

"Когда Россия поднимает вопрос о гарантиях безопасности, я, честно говоря, не понимаю, кто ей угрожает. Она напала на нас, она находится на нашей земле. Я не совсем понимаю, какие гарантии требует агрессор. Гарантий чего?", – заявлял тогда президент.

Рютте и ключевые лидеры НАТО уже давно отвергают требования России обсуждать гарантии безопасности до заключения окончательного мирного соглашения с Украиной.

Они также выступают против любых договоренностей по безопасности Европы, которые будут заключаться без участия и согласия европейских стран.

За три месяца до начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года Путин потребовал ввести существенные ограничения для НАТО.

В частности, он настаивал на запрете дальнейшего расширения Альянса, выводе войск и техники из стран, граничащих с Россией, а также на ограничении определенных военных развертываний и учений.

Европейские правительства отклонили эти предложения, посчитав их посягательством на суверенитет своих государств.