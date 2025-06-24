Трамп прекращает войну? Что на самом деле произошло на Ближнем Востоке

После так называемого удара возмездия Ирана по американской военной базе в Катаре, с которой после соответствующего иранского предупреждения была эвакуирована военная техника и персонал, Трамп объявил о прекращении огня в 12-дневной израильско-иранской войне. С этим уже согласились Иран и Израиль, а потому можно говорить, что конфликт, если не завершен, то по крайней мере близок к завершению.

Потерял ли Иран ядерный потенциал

Даже после сообщения Дональда Трампа стороны обменивались достаточно разрушительными обстрелами. Возникает вопрос – удалось ли достичь целей, которые ставили перед собой США и Израиль, когда начиналась эта операция, в частности уничтожение ядерной программы Ирана? Об этом заявил Виталий Портников, информирует 24 Канал.

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Трамп убеждает, что после американского вмешательства в военную операцию Израиля целей удалось достичь. Он полемизирует с американскими медиа, которые опасаются, что Иран сохранил свой ядерный арсенал, по крайней мере большой запас обогащенного урана.

О том что операцию удалось довести до логического окончания, говорит и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Однако действительно ли Иран полностью лишен запасов обогащенного урана, лишен ли возможности продолжить работу по производству ядерного оружия после этой израильской операции – сейчас сказать довольно трудно.

Как известно, в дни операции Нетаньяху говорил о важности восстания против иранского режима. О том что в Иране мог бы быть другой режим, говорил и Трамп. Однако сейчас можно констатировать, что режим сохранил свои позиции в стране. А вот относительно его ядерного потенциала – это уже будет большим вопросом на ближайшее будущее.

Только когда мы поймем, действительно ли Иран потерял свой ядерный потенциал, мы сможем говорить о реальных результатах этой войны. Сейчас можно сказать, что Израиль и Иран поняли опасность войны на истощение. Им нужна если не полная тишина, то хотя бы пауза в этой войне, чем и воспользовался Трамп.

Что показала 12-дневная война

Трамп принудил обе стороны к перемирию в ситуации, когда его начали критиковать после американского удара по иранским объектам. Сторонники американского президента опасались, что тот, вопреки собственным обещаниям, втягивает США в новую бесконечную войну на Ближнем Востоке.

С этой точки зрения, для Трампа важно, чтобы война была не бесконечной, а таки 12-дневной, даже если мы не знаем на самом деле, удалось ли США и Израилю выполнить свою главную задачу и лишить Иран возможности производить ядерное оружие. Именно поэтому можно говорить, что главные события на Ближнем Востоке, связанные с ядерной программой Ирана, еще впереди.

Израиль доказал свою способность бить по Ирану, уничтожать его политических и военных руководителей, а также стратегические объекты. Однако и Иран продемонстрировал, что способен бить по территории еврейского государства, а потому является большой угрозой для его безопасности и для стабильности на всем Ближнем Востоке.

Очевидно, что такие выводы сделает и руководство арабских государств, которые внимательно наблюдали за этим конфликтом и даже вынуждены были закрывать собственное воздушное пространство, готовясь к ударам со стороны Ирана по американским военным объектам в регионе.

Ослабление России

Для Украины важен тот факт, что Израиль смог уничтожить военный потенциал Ирана, а потому Иран сейчас точно не будет помогать России в ее войне с Украиной. Хотя очевидно, что Россия уже и сама производит все те беспилотники и ракеты, за которыми на первом этапе войны обращалась к Ирану.

Ослабление Ирана как союзника России ослабляет также и позиции российского лидера Владимира Путина, тем более, что Путин решительно отказался от военно-технической помощи Ирану. Визит иранского министра иностранных дел Абаса Аракчи в Москву с просьбой о большей помощи только продемонстрировал ограниченность ресурсов России.

Эта война косвенно продемонстрировала, что Россия не может претендовать на роль глобальной державы в современном мире и конкурировать с США. Благодаря украинскому сопротивлению возможностей у России становится все меньше и меньше.