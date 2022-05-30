Об этом в своем твиттере написал журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. Он отметил, что до соглашения между всеми странами ЕС о санкциях против России еще далеко.

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Результат встречи – большое количество исключений и отступлений

Йозвяк рассказал, что сама встреча послов ЕС завершилась, но не принесла желаемых результатов. Он добавил, что некоторые лидеры могут внести коррективы. Да и сам шестой пакет санкций против России далек от согласования. Мол, возникло "много исключений и отступлений".

Заметим, что об этом он говорил накануне встречи тех же послов. Йозвяк подчеркивал, что новый пакет санкций получил новую поправку. Соответственно, Европейский Совет призвал как можно скорее рассмотреть вопрос, связанный с "временным исключением для сырой нефти, поставляемой нефтепроводом".

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Боррель же считал, что договоренностей практически достигли

Во время эфира он подчеркнул, что всем послам необходимо единогласно принять решение . И это при том, что над этим вопросом активно шли дискуссии как вчера, так и сегодня (30 мая).

В то же время он был убежден, что Венгрия не воспрепятствует принятию шестого пакета санкций против России. Вместе с тем, пришлось пойти на определенные уступки. Да, нефть в ЕС страна-агрессорка не сможет поставлять до конца 2022 года. Но у нее будет возможность делать через нефтепровод "Дружба". Благодаря ему нефть получают Венгрия, Словакия и Чехия.

Справедливости ради должны добавить еще одно из предыдущих сообщений Рикарда Йозвяка. В нем журналист рассказывает, что договоренностей среди членов Евросоюза нет не только по нефтяному эмбарго. Более того, позиция Венгрии хоть и играет здесь определенную роль, но не окончательную.

Как выяснилось, не всем государствам понравились ограничения, касающиеся покупок. Мол, новый пакет санкций предполагает, что россияне лишатся возможности покупать недвижимое имущество на территории ЕС. Поскольку граждане страны-агрессорки вкладывали деньги в элитное жилье, то эти государства потеряют немало средств из-за этого ограничения.

Не списывал бы со счетов Венгрию политолог Петр Олещук . Он убежден, что страна пытается всячески шантажировать Евросоюз. Причем, от мягкости позиции ЕС страдает не только наше государство, но и весь союз.

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