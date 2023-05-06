Об этом в эфире 24 Канала сказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан. Он пояснил, что именно поэтому страны НАТО готовятся перехватывать подлодки и любые силы России.

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Россия – враг

Россия для стран НАТО – несомненный враг, отметил Свитан. Поэтому военные будут отрабатывать парадигму, прогнозируя маршруты или стратегические задачи.

Сухопутный театр военных действий – один этап. Атлантика – второй. Третий – вероятно, будет связан с воздушным или космическим пространством,

– предположил эксперт.

Он отметил, что воздушно-космические силы России практически не пострадали в войне так же, как и главные составляющие морского флота.

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Гипотетические удары

Кроме этого, могли происходить маневры, связанные с противодействием гипотетическим ударам России, отметил Свитан. Речь идет об ударах по энергетическим каналам и каналам связи, а также по газовым подводным трубам.

"Именно поэтому натовские генералы понимают и учатся противодействовать этим ударам", – подчеркнул он.

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