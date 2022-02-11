Завершилось "Норманди" советников в Берлине: что будет дальше с нормандским форматом

Политические советники глав государств "нормандской четверки" 9 часов говорили 10 февраля в Берлине. Один из краеугольных вопросов после – когда и где состоится следующая встреча.

К сожалению, как сообщает 24 канал, совместный документ по итогам разговора не согласован. Также от сторон-участников прозвучали разные заявления и относительно того, в каком формате будут проходить переговоры дальше.

Напомним Зеленский и Дуда обсудили новый альянс с Великобританией

"Норманди" советников завершилось, дальше – дело за ТКГ

По словам представителя Украины на переговорах в Берлине главы Офиса Президента Андрея Ермака, все стороны были едины в позиции, что нужно разблокировать работу Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Также все хотели бы, чтобы процесс переговоров в ТКГ был эффективным.

А вот представитель России заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак был более радикальным в суждениях. Он заявил, что на следующем заседании ТКГ должны обсудить политические условия – здесь говорится о краеугольном требовании Кремля в минском процессе по поводу прямых переговоров Киева с боевиками в ОРДЛО, на что Украина, конечно, пойти не может.

По словам Козака, следующая встреча советников в нормандском формате может состояться, если на ТКГ будут результаты. Соответственно, 10 февраля в Берлине какую-то дату или место проведения новой встречи не согласовывали.

Увидим, как Украина будет выполнять джентльменскую договоренность, устную договоренность, о том, что политические условия начнут обсуждаться в Контактной группе. После этого примем решение, когда нам собираться,

– сказал Козак.

Какие перспективы встречи "нормандской четверки" на уровне глав государств

Россиянин Козак заявил, что вопрос встречи "нормандской четверки" во время разговора 10 февраля в Берлине не поднимался. И вообще, мол, на такой встрече должен быть "предмет обсуждения", а его нет.

А вот Андрей Ермак сказал совсем другое: мол, все стороны согласны с необходимостью встречи лидеров "нормандской четверки", просто назвать точные даты пока не могут.

Брифинг Андрея Ермака по итогам "Норманди" советников в Берлине 10 февраля: смотрите видео

немецкое информационное агентство dpa со ссылкой на источники в делегациях Германии и Франции сообщило, что следующаяВпрочем, ни Андрей Ермак, ни Дмитрий Козак об этом на брифингах не обмолвились и словом.