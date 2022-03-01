Как завести российский БТР: украинские девушки проводят инструктаж
Источник:телеграм Нацгвардія – Війна за МИР
Украинские девушки рассказали, как завести российский БТР. Они поделились несколькими важными лайфхаками.
В Украине шестой день идет война, с которой на наши земли пришло государство-агрессор. Украинцев призывают по возможности обезвреживать технику врага. А девушки рассказали, как завести вражеский БТР.
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Инструктаж от девушек, как завести БТР россиян
Если вам попадется свободный или заброшенный БТР, то сохраняйте лайфлак, как его завести,
– говорит украинка.
Далее она рассказывает о том, что следует сделать, чтобы вражеская техника сдвинулась с места.
Напомним, моральное состояние бойцов, которых Владимир Путин согнал в Украину, низкое и продолжает падать. Россияне часто бросают свою технику прямо на улице.
Как завести БТР врага: смотрите видео
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