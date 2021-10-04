В зависимости от поведения, – премьер Грузии угрожает "накинуть" обвинения Саакашвили

Бывшему главе Грузии, а теперь заключенному Михеилу Саакашвили могут добавить новые обвинения. Произойдет это в случае, если политик не будет вести себя хорошо.

Об этом предупредил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Заметим, что Саакашвили на родине признали виновным сразу по нескольким статьям.

Важно Премьер Грузии заявил, что Саакашвили вернется в Украину лишь после тюремного срока

В то же время Гарибашвили назвал президентство Саакашвили катастрофой, добавив, что именно Михеил был, по его мнению, источником дестабилизации.

Пусть ведет себя хорошо, иначе мы добавим ему другие статьи и отправим за ним других,

– сказал грузинский премьер.

Сейчас Саакашвили обвиняют по трем статьям, в частности:

25 об ответственности исполнителей и соучастников;

117 об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью;

333 о превышении служебных полномочий.

Кроме того, в отношении Саакашвили начали расследование по статье 344 о незаконном пересечении государственной границы.

Задержание Саакашвили: главное