В зависимости от поведения, – премьер Грузии угрожает "накинуть" обвинения Саакашвили
Источник:Грузия Online
Бывшему главе Грузии, а теперь заключенному Михеилу Саакашвили могут добавить новые обвинения. Произойдет это в случае, если политик не будет вести себя хорошо.
Об этом предупредил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Заметим, что Саакашвили на родине признали виновным сразу по нескольким статьям.
Важно Премьер Грузии заявил, что Саакашвили вернется в Украину лишь после тюремного срока
В то же время Гарибашвили назвал президентство Саакашвили катастрофой, добавив, что именно Михеил был, по его мнению, источником дестабилизации.
Пусть ведет себя хорошо, иначе мы добавим ему другие статьи и отправим за ним других,
– сказал грузинский премьер.
Сейчас Саакашвили обвиняют по трем статьям, в частности:
- 25 об ответственности исполнителей и соучастников;
- 117 об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью;
- 333 о превышении служебных полномочий.
Кроме того, в отношении Саакашвили начали расследование по статье 344 о незаконном пересечении государственной границы.
Задержание Саакашвили: главное
- Саакашвили, по словам его представителей, отправился в Грузию для защиты голосов избирателей своей партии "Единое национальное движение" на выборах в местные органы власти.
- Почти сразу по прилету его арестовали, ведь в 2018 году Саакашвили был заочно осужден сразу по двум статьям. Экс-президенту Грузии грозит шесть лет заключения.
- Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не останется в стороне от этой ситуации. Президент Украины отметил, что будет добиваться возвращения Саакашвили, ведь он является гражданином нашей страны.