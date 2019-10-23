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      Зависит ли безопасность полета от возраста воздушного судна?

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      Является ли причиной авиакатастроф условная "старость" вертолета или самолета?
      Является ли причиной авиакатастроф условная "старость" вертолета или самолета? / pixabay

      Несколько раз в год Украину потрясает информация о падении вертолетов или самолетов. Часто – с жертвами. Основными причинами становятся неисправности, плохая видимость или нехватка топлива. Однако влияет ли возраст воздушных судов на безопасность полетов?

      Как пояснил в комментарии 24 каналу авиационный эксперт, кандидат технических наук НАУ Богдан Долинце, возраст самолета никоим образом не влияет на безопасность пассажиров.

      Исследования 2014-2015 года доказали, что самолет, которому 25 лет, фактически демонстрирует такие же показатели безопасности полетов, как самолет, которому около 5 лет. А вот "младшие" самолеты даже демонстрируют худшую статистику, что прежде всего связано как раз с приработкой новых запчастей,
      – отметил эксперт.

      Читайте также: Авиакатастрофы в Украине: когда и почему разбивались самолеты и вертолеты

      В ГП "Антонов" пояснили 24 каналу, все же со временем стареют системы, оборудование, материалы и сплавы конструкции. Так, новейшие требования к надежности работы оборудования и систем навигации, целостности конструкции в старых самолетах просто не применялись.

      В целом же, если следовать соответствующим инструкциям по эксплуатации, то самолет будет безопасным, независимо от своего возраста.

      Конкретного "критического" возраста самолеты не имеют. Если авиакомпании хватает денег на поддержание рабочего состояния оборудования, систем, целостности конструкции и она соблюдает выполнение всех требований ЭД (документация по эксплуатации) – эксплуатация безопасна.

      За соблюдение и выполнение требований к эксплуатации ответственность несут государственные авиационные администрации. Нами достигнут и доказан практикой безопасный срок эксплуатации 60 лет,
      – рассказали в ГП "Антонов".

      Поэтому, если говорить о возрасте самолетов, то здесь необходимо понимать две составляющие:

      1. за 20-30 лет фактически все в самолете, кроме самого корпуса, меняется;
      2. предельный возраст зависит больше от того, сколько этот самолет непосредственно выполнял полетов, сколько был в воздухе, сколько взлетов и посадок выполнил.

      Подробнее о том, сколько лет самолетам, на которых путешествуют украинцы, и насколько они безопасны – в материале 24 канала.

      скільки років літакам
      Сколько лет самолетам украинских авиакомпаний / Инфографика 24 канала

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      Автор: Светлана Попова
      Теги: Новости Украины Гибель Тараса Кутового Крушение военного вертолета авиация
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