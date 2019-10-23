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      Чи залежить безпека польоту від віку повітряного судна?

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      Чи є причиною авіакатастроф умовна "старість" гвинтокрила чи літака?
      Чи є причиною авіакатастроф умовна "старість" гвинтокрила чи літака? / pixabay

      Кілька разів на рік Україну приголомшує інформація про падіння вертольотів чи літаків. Часто – з жертвами. Основними причинами стають несправності, погана видимість чи нестача пального. Проте чи впливає вік повітряних суден на безпеку польотів?

      Як пояснив у коментарі 24 каналу авіаційний експерт, кандидат технічних наук НАУ Богдан Долінце, вік літака жодним чином не впливає на безпеку пасажирів.

      Дослідження 2014-2015 року довели, що літак, якому 25 років, фактично демонструє такі ж показники безпеки польотів, як літак, якому близько 5 років. А от "молодші" літаки навіть демонструють гіршу статистику, що передусім пов'язано якраз із припрацюванням нових запчастин,
      – зазначив експерт.

      Читайте також: Авіакатастрофи в Україні: коли і чому розбивалися літаки та вертольоти

      У ДП "Антонов" пояснили 24 каналу, що все ж з часом старіють системи, обладнання, матеріали і сплави конструкції. Так, новітні вимоги до надійності роботи обладнання і систем навігації, цілісності конструкції в старих літаках просто не застосовувалися.

      В цілому ж, якщо дотримуватися відповідних інструкцій з експлуатації, то літак буде безпечним, незалежно від свого віку.

      Конкретного "критичного" віку літаки не мають. Якщо авіакомпанії вистачає грошей на підтримку робочого стану обладнання, систем, цілісності конструкції і вона дотримується виконання всіх вимог ЕД (експлуатаційної документації) – експлуатація безпечна.

      За дотримання і виконання вимог до експлуатації відповідальність несуть державні авіаційні адміністрації. Нами досягнуто і доведено практикою безпечний термін експлуатації 60 років,
      – розповіли у ДП "Антонов".

       Тому, якщо говорити про вік літаків, то тут необхідно розуміти дві складові:

      1.  за 20-30 років фактично все в літаку, крім самого корпусу, змінюється;
      2.  граничний вік залежить більше від того, скільки цей літак безпосередньо виконував польотів, скільки був у повітрі, скільки злетів та посадок виконав.

      Детальніше про те, скільки років літакам, якими подорожують українці, і наскільки вони безпечні у матеріалі 24 каналу.

      скільки років літакам
      Скільки років літакам українських авіакомпаній / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Світлана Попова
      Теги: Новини України авіація Катастрофа військового вертольота Загибель Тараса Кутового
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