Завкафедрой одного из вузов Николаева мечтал о "новой свободной области": получил подозрение в госизмене

Завкафедрой одного из вузов Николаева и бывший депутат местного городского совета хотел помочь оккупантам создать так называемую "ННР". Мужчина сотрудничал со спецслужбами врага и мечтал о дальнейшем "присоединении" региона к России.

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала российского агента, а в Офисе генпрокурора рассказали, что коллаборанту уже сообщили о подозрении в государственной измене. Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Педагог готовился и способствовал приходу "русского мира" на Николаевщину

В СБУ рассказали, что бывший депутат Николаевского городского совета, по заданию российских спецслужб, разработал концепцию так называемой "Николаевской народной республики", которая в дальнейшем должна была "присоединиться" к России.

Коллаборант подготовил псевдодокументальное, квазиправовое и общественно-политическое обоснование для создания так называемой "новой свободной Николаевской области". По изъятым СБУ во время обыска материалам, Николаевщина должна была заявить о выходе из-под юрисдикции и государственно-административного состава Украины, провозгласив себя "ННР".

После этого область должна была "официально" перейти на русский язык, утвердить собственные "герб, флаг и гимн". При этом время существования так называемой "ННР" ограничивалось исключительно периодом проведения так называемой "специальной военной операции" России – впоследствии псевдообразование, по плану предателя, ходатайствовало бы о включении в состав страны-агрессора.

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В Офисе генпрокурора добавили, что задержанный подозреваемый в государственной измене является заведующим кафедрой одного из вузов Николаева, доктором наук государственного управления и кандидатом политических наук.

По данным следствия, он вступил в сговор с представителем спецслужб России в апреле 2022 года. Горе-педагог составлял перечень необходимых управленческих должностей и проводил работу по поиску "надежных" кандидатов.

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Куратор коллаборанта дал ему задачу за его личной подписью, как коренного жителя Николаева, подготовить обращение к российским властям о якобы готовности части николаевцев "отсоединиться" от Украины и "присоединиться" к России.

Кроме того, подозреваемый сливал информацию о расположении подразделений ВСУ и государственных учреждений на территории Николаева, за что должен был получить финансовое вознаграждение.

К слову, у коллаборанта была изъята компьютерная техника, переписка с представителем страны-агрессора, советская и российская символика, а также личные заметки по созданию и деятельности так называемой "ННР".

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