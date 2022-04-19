Завод "Азовсталь" разбомблен и уничтожен практически полностью, – заместитель командира азовцев

Российские оккупанты сбрасывают мощные бомбы на завод "Азовсталь" в Мариуполе. Поэтому он фактически полностью уничтожен.

Под завалами завода сейчас находится очень много людей. Об этом сообщил заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар.

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Азовцы будут продолжать борьбу

Завод фактически уничтожен сверхмощными бомбами. Но несмотря на это, Паламар подчеркнул, что защитники Мариуполя будут продолжать борьбу. Однако гражданских и раненых нужно спасти.

Кроме того, необходимо забрать тела погибших.

Мы будем воевать, мы будем использовать каждый патрон, который у нас остался, но мы призываем родину спасти гражданских, раненых и забрать тела,

– заявил Паламар.

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