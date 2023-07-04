Об этом 24 Каналу рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев. По его словам, о заминировании самого здания "Крымского титана" пока неизвестно.

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Россияне хотят помешать ВСУ

Эскендер Бариев отметил, что оккупанты размещают возле "Крымского титана" ЗРПК "Панцирь-С1", чтобы ВСУ не атаковали завод. Это опасно как для Украины, так и других стран. Известно, что враг устанавливает ракетные комплексы и в местах, где находятся гражданские.

Относительно "Крымского титана" есть информация, что по периметру от отстойников действительно заминировано, чтобы ВСУ не могли пройти. Пока не могу подтвердить, что само здание заминировано,

– сообщил он.

Сейчас захватчики беспокоятся о собственной опасности, потому что из-за подрыва Каховской ГЭС у них не хватает пресной воды для обеспечения полного цикла работы "Крымского титана".

Бариев о заминировании "Крымского титана": смотрите видео

Планы оккупантов на заводе "Крымский титан"