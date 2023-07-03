Вокруг завода "Титан" в Крыму оккупанты разместили замаскированные ПВО, милитаризуя химическое предприятие.

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"Крымский Титан" Это химический завод, где для производства титановой руды используют сульфатную кислоту. По словам экспертов, выброс этого вещества сделает землю вблизи Армянска непригодной для использования. В ОК "Юг" считают, что в случае подрыва в зону опасности может попасть не только Украина, но и территория России, Румынии и Турции.

Оккупанты завезли на завод технику и боеприпасы

Журналисты расследователи сообщают, что на заводе "Титан" могут находиться штабы российских сил и склады с боеприпасами. Все из-за большого количества товарных вагонов на железнодорожной ветке, ведущей к предприятию, которое пока не работает. Именно так оккупанты прикрывают эти склады и штабы, используя опасный стратегический объект.

Такая ситуация – предпосылка возникновения аварийной ситуации внутри самого предприятия. В случае взрыва оккупанты попытаются переложить ответственность в произошедшем на ВСУ, но есть доказательства того, что именно оккупанты завезли на химический завод военную технику и боеприпасы, создав таким образом угрозу экологической катастрофе,

– говорится в сообщении.

Что известно о планах оккупантов на заводе "Титан"