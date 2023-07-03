Довкола заводу "Титан" у Криму окупанти розмістили замасковані ППО, мілітаризуючи хімічне підприємство.

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"Кримський Титан" Це хімічний завод, на якому для виробництва титанової руди використовують сульфатну кислоту. За словами експертів, викид цієї речовини зробить землю поблизу Армянська непридатною для використання. В ОК "Південь" вважають, що випадку підриву у зону небезпеки може потрапити не лише Україна, а й територія Росії, Румунії та Туреччини.

Окупанти завезли на завод техніку та боєприпаси

Журналісти розслідувачі повідомляють, що на заводі "Титан" можуть бути розміщенні штаби російських сил та склади з боєприпасами. Все через велику кількість товарних вагонів на залізничній гілці, що веде до підприємства, яке наразі не працює. Саме так окупанти прикривають ці склади та штаби, використовуючи небезпечний стратегічний об'єкт.

Така ситуація – передумова виникнення аварійної ситуації всередині самого підприємства. У випадку вибуху окупанти спробують перекласти відповідальність у тому, що сталося на ЗСУ, але є докази того, що саме окупанти завезли на хімічний завод військову техніку і боєприпаси, створивши таким чином загрозу екологічній катастрофі,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про плани окупантів на заводі "Титан"