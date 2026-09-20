"Завод полностью остановлен": в Fire Point рассказали, чем именно был поражен Московский НПЗ

В ночь на 20 сентября Силы обороны Украины нанесли удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу в районе Капотни. После атаки предприятие полностью остановило работу, а на его территории возник крупный пожар.

Об этом сообщили в Fire Point.

Чем ударили по НПЗ в Москве?

По данным украинской стороны, для поражения Московского НПЗ использовали дальнобойные беспилотники FP-1.

В результате попадания завод был полностью остановлен. Повреждены все установки первичной переработки, а также часть установок вторичной переработки,

– говорится в сообщении Fire Point.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что в целом по Московскому региону применили разное вооружение, в частности, FP-1, RZ-100, MICH-2000, "Паляница", Vendetta, "Февраль", "Барс", "Фламинго", "Январь", Pelican. В Генштабе уточнили, что "Газпромнефть-Московский НПЗ" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Его мощность составляет около 12 миллионов тонн нефти в год. На заводе перерабатывают нефть и производят бензин, дизельное и авиационное горючее, мазут и другую нефтепродукцию. Предприятие также вовлечено в обеспечение потребностей российских вооруженных сил.

Отметим, что в Московском регионе пострадал не только нефтеперерабатывающий завод. В частности, известно, что 20 сентября в Раменском районе Московской области произошел масштабный пожар на территории складского комплекса "Современные складские технологии". Очаги возгорания зафиксировали вблизи села Бритово, а общая площадь объекта составляет около 59,4 гектара.

К слову, по информации "Крымского ветра", складской комплекс расположен недалеко от военного городка Тимонино, где дислоцируется российский зенитно-ракетный полк. Украинская компания Fire Point заявила, что объект мог поразить с помощью беспилотников FP-1.