Про це розповіли у Fire Point.

Чим вдарили по НПЗ у Москві?

За даними української сторони, для ураження Московського НПЗ використали далекобійні безпілотники FP-1.

Внаслідок влучань завод було повністю зупинено. Пошкоджено всі установки первинної переробки, а також частину установок вторинної переробки,

– йдеться у повідомленні Fire Point.

Президент України Володимир Зеленський зазначав, що загалом по Московському регіону застосували різне озброєння, зокрема, FP-1, RZ-100, MICH-2000, "Паляниця", Vendetta, "Лютий", "Барс", "Фламінго", "Січень", Pelican.

У Генштабі уточнили, що "Газпромнєфть-Московский НПЗ" є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Його потужність становить близько 12 мільйонів тонн нафти на рік. На заводі переробляють нафту та виготовляють бензин, дизельне й авіаційне пальне, мазут та іншу нафтопродукцію. Підприємство також залучене до забезпечення потреб російських збройних сил.

Зазначимо, що в Московському регіоні постраждав не лише нафтопереробний завод. Зокрема, відомо, що 20 вересня в Раменському районі Московської області сталася масштабна пожежа на території складського комплексу "Сучасні складські технології". Осередки займання зафіксували поблизу села Брітово, а загальна площа об'єкта становить близько 59,4 гектара.

До слова, за інформацією "Кримського вітру", складський комплекс розташований неподалік військового містечка Тімоніно, де дислокується російський зенітно-ракетний полк. Українська компанія Fire Point заявила, що об'єкт могли уразити за допомогою безпілотників FP-1.