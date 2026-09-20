Його активно фільмували на камери місцеві жителі. Згодом ефективну роботу підтвердили в компанії Fire Point.

Що відомо про пожежу в Московській області?

Уночі моніторингові канали писали про те, що в Підмосков'ї літають дрони. Близько 4-ї ранку з'явилася іфнормація про влучання по складу у Соф'їно.

Пожежа там розгорілася доволі стрімко. Однак на цьому атака не завершилася. У мережі писали про нові прильоти.

Загоряння на складі у Підмосков'ї: дивіться відео очевидців

Телеграм-канал Exilenova+ тим часом звернув увагу на цікаву деталь, яку було помітно на кадрах з місця пожежі.

Було помітно російський ЗРК "Панцир" якраз на фоні палаючих складських приміщень. "Аналоговнєт відпрацював штатно", – іронічно зазначили в дописі.



"Панцир" не врятував від безпілотників / Exilenova+

Українська оборонна компанія-виробник зброї о 5-й ранку підтвердила ураження складського комплексу в Підмосков'ї. Операцію виконали з допомогою дронів FP-1.

Саме завдяки роботі цих безпілотників ефектно запалали склади компанії "Сучасні складські технології". Згідно з відкритими даними, ТОВ "ССТ" (Современные Складские Технологии) – великий російський девелоперський і логістичний комплекс, розташований у Раменському районі Московської області. Компанія спеціалізується на оренді, продажу та будівництві складів класу "А".

Нагадаємо, що в ніч проти 17 вересня Росію атакували безпілотники, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа на території військового аеродрому в Ростові.

Тоді також під атакою опинився Ярославль. Там після оголошення безпілотної небезпеки перекрили виїзд у бік Москви, а в районі Ярославського НПЗ спалахнула пожежа. Моніторингові ресурси заявили про ураження підприємства.