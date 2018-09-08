Завод "Титан", который вызвал химвыброс в Крыму, продолжает работать: фотодоказательство

Завод "Крымский Титан", расположенный в Армянске на территории оккупированного полуострова, что недавно вызвал выброс опасных токсичных веществ в воздух, продолжает работать.

Об этом сообщил председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев на своей странице в Facebook.

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7 сентября, чиновник опубликовал фото завода "Титан" и отметил, что "визуально он остановил свою работу. Ждем подтверждения".

Однако впоследствии председатель Херсонской ОГА показал новые фотографии и отметил, что предприятие продолжает работу.

Все-таки работает,

– написал Гордеев.

Напомним, в конце лета в Армянске произошел выброс опасных веществ на заводе "Титановые инвестиции". В ночь на 27 августа предметы в городе покрылись липкой ржавчиной. Местные жители жалуются, что тяжело дышать, у некоторых началась аллергическая реакция. 3 августа токсичные вещества из Армянска обнаружили в воздухе на Херсонщине.

Впоследствии гендиректор завода "Титановые инвестиции" Андрей Акулов сообщил, что предприятие приостановит работу уже на этой неделе, то есть до 10 сентября.

Что такое ООО "Титановые инвестиции"?

Большой химзавод расположен в Армянске. Ранее назывался "Крымский титан". Завод производит диоксид титана, что используется при изготовлении товаров лакокрасочной отрасли, пластмасс и изделий на их основе с высокими термическими свойствами (оконный пластик, предметы быта, детали автомобилей, машин и техники), а также каучука, линолеума, бумаги, картона и обоев.