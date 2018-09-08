10:35
8 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
23°C 13°C
  • воскресенье
    23°C 16°C
  • понедельник
    20°C 15°C
  • вторник
    21°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. В космос с водочным двигателем РФ. Православный Ватикан
Вєсті Кремля
22:32, 7 сентября
Вести.UA. Зачем Марченко бурит землю. "Палево" нардепов на провокации от журналистов
Вєсті.UA
21:16, 7 сентября
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, 7 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Самолет АН-2
Згадати все
17:44, 7 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Завод "Титан", который вызвал химвыброс в Крыму, продолжает работать: фотодоказательство

180 Читати новину українською
Завод "Титановые инвестиции" продолжает работать в оккупированном Крыму
Завод "Титановые инвестиции" продолжает работать в оккупированном Крыму / Фото из Facebook

Завод "Крымский Титан", расположенный в Армянске на территории оккупированного полуострова, что недавно вызвал выброс опасных токсичных веществ в воздух, продолжает работать.

Об этом сообщил председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев на своей странице в Facebook.

Читайте также: Химвыброс в Армянске: оккупационная власть предупредила об угрозе новой чрезвычайной ситуации

7 сентября, чиновник опубликовал фото завода "Титан" и отметил, что "визуально он остановил свою работу. Ждем подтверждения".

Однако впоследствии председатель Херсонской ОГА показал новые фотографии и отметил, что предприятие продолжает работу.

Все-таки работает,
– написал Гордеев.

Напомним, в конце лета в Армянске произошел выброс опасных веществ на заводе "Титановые инвестиции". В ночь на 27 августа предметы в городе покрылись липкой ржавчиной. Местные жители жалуются, что тяжело дышать, у некоторых началась аллергическая реакция. 3 августа токсичные вещества из Армянска обнаружили в воздухе на Херсонщине.

Впоследствии гендиректор завода "Титановые инвестиции" Андрей Акулов сообщил, что предприятие приостановит работу уже на этой неделе, то есть до 10 сентября.

Что такое ООО "Титановые инвестиции"?
Большой химзавод расположен в Армянске. Ранее назывался "Крымский титан". Завод производит диоксид титана, что используется при изготовлении товаров лакокрасочной отрасли, пластмасс и изделий на их основе с высокими термическими свойствами (оконный пластик, предметы быта, детали автомобилей, машин и техники), а также каучука, линолеума, бумаги, картона и обоев.

 

Теги: Новости Украины Экология Новости Крыма Химвыброс в Армянске Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
На жаль или нажаль: как хорошо вы знаете украинский язык?
сегодня, 10:05 На жаль или нажаль: как хорошо вы знаете украинский язык?
1 7304
"Удаленка" по-лугански: сколько в "республике" зарабатывают фрилансеры
сегодня, 08:43 "Удаленка" по-лугански: сколько в "республике" зарабатывают фрилансеры
Ольга Черненко
Відпустив з-під варти вбивцю Гонгадзе: до Верховного Суду призначили "відомого" суддю
сегодня, 08:00 Відпустив з-під варти вбивцю Гонгадзе: до Верховного Суду призначили "відомого" суддю
Роман Маселко
Хитра змова: чому для Порошенка важливе повернення Медведчука
7 сентября, 23:00 Хитра змова: чому для Порошенка важливе повернення Медведчука
Сергій Лещенко
Спалились: ОБСЕ выложила официальное доказательство присутствия российских войск в Украине
7 сентября, 22:01 Спалились: ОБСЕ выложила официальное доказательство присутствия российских войск в Украине
Денис Казанський
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Кто такой Пушилин и что он будет делать на месте Захарченко
 7 сентября , 18:01
Пилоты со всей страны съехались в Черкассы на грандиозное авиашоу
 21 мая 2016 , 22:54
Колумбийский форвард возвращается в "Динамо"
 15 января 2017 , 09:43
Два игрока сборной Украины тренируются с дублем Шахтера и могут перебраться за границу
 24 июня 2017 , 17:07
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук