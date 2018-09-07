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Химвыброс в Армянске: оккупационные власти предупредили об угрозе новых

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Оккупационные власти предупредили об угрозе новых
Оккупационные власти предупредили об угрозе новых / Фото из открытых источников (Иллюстрация)

Назначенный Кремлем так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов предупредил о новых возможных выбросах на заводе "Титан" в оккупированном Армянске.

В городе Армянске, который расположен в оккупированном Крыму неподалеку от админграницы с Херсонской областью Украины, в конце августа произошел выброс опасных веществ на заводе "Титан".

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Оккупационная власть несколько дней замалчивала эту чрезвычайную ситуацию.

3 сентября токсичные вещества из Армянска обнаружили в воздухе на Херсонщине. 4 сентября российские власти оккупированного полуострова заявили об эвакуации всех детей из города.

Местные публикуют в сети фото и видео жутких кислотных дождей, которые выпали на полуострове.

Вечером 6 сентября стало известно, что два из трех контрольно-пропускных пунктов "Каланчак" и "Чаплинка", что на админгранице с оккупированным Крымом временно прекратили свою работу. По меньшей мере 37 украинских пограничников, которые там работали, получили отравления.

7 сентября так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил о риске нового выброса химических веществ на заводе в Армянске.

По его словам, чрезвычайная ситуация может повториться в случае наступления жары.

Мы гражданам сказали, что рецидив выброса может быть,
– цитируют Аксенова российские СМИ.

Главарь оккупантов заверил, что его "власть" принимает "все необходимые меры", чтобы не допустить повторных выбросов.

Он даже привел пример, когда якобы засыпали сухие участки нейтрализуюющим веществом".

К слову, из-за химвыброса неизвестных веществ на заводе в Армянске в пятницу эвакуировали детей из 7 деревень Херсонской области, граничащих с оккупированным Крымом.

6 и 7 сентября на территории временно оккупированного Россией Крыма царила непогода.

Теги: Новости Украины Химвыброс в Армянске Экология Аннексия Крыма Новости Крыма Новости Херсона
Источник: 24 Канал
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