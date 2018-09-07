Химвыброс в Армянске: детей из 7 приграничных сел эвакуируют

Экологическая катастрофа из Крыма добралась до Херсонщины. Там уже началась эвакуация детей из семи приграничных сел, их везут в курортный Скадовск в оздоровительные лагеря.

Об этом сообщили на экстренном совещании в Херсоне.

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В городе Армянске, который расположен в оккупированном Крыму неподалеку от админграницы с Херсонской областью Украины, в конце августа произошел выброс опасных веществ на заводе "Титановые инвестиции". Оккупационная власть несколько дней замалчивала эту чрезвычайную ситуацию.

Местные публикуют в сети фото и видео жутких кислотных дождей, которые выпали на полуострове. 3 сентября токсичные вещества из Армянска обнаружили в воздухе на Херсонщине. 4 сентября российские власти оккупированного полуострова заявили об эвакуации всех детей из города.

6 сентября во время заседания СНБО в Киеве Президент Петр Порошенко заявил, что Украины готова принять на оздоровление детей из оккупированного Россией Крыма.

Кроме того, известно, что 37 пограничников, которые стояли на контрольных пунктах Чаплинка и Каланчак, получили отравление из-за химических выбросов. Их также эвакуировали. Учебный процесс в школах, которые расположены в зоне выбросов завода, временно останавливают.