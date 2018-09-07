"Крымский титан", который вызвал химвыброс в Армянске, полностью останавливают: известна дата
Генеральный директор завода "Крымский титан" Андрей Акулов заявил, что завод полностью остановят 9 сентября. Об этом он сообщил во время заседания оперативного штаба по ситуации в Армянске.
Об этом сообщает "Крым.Реалии".
Все идет по плану: сегодня остановлена еще одна печь. В работе еще четыре печи. Одна из них будет остановлена завтра и три печи – в воскресенье, примерно в 20.00. С воскресенья завод будет полностью остановлен, – сказал Акулов.
Кроме этого, гендиректор сообщил, что для нейтрализации вещества в кислонакопителе предприятия в коллектор подадут воду, которую завод использует для производственных целей, с известковым отводом.
Ранее сообщалось, что на юге Херсонской области из-за выбросов в оккупированном Крыму отравились 37 пограничников. Контрольные пункты въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплинка" на административной границе с временно оккупированным Крымом прекращают свою работу.
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