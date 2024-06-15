Отключений света 16 июня не будет: в Укрэнерго назвали причину
В воскресенье, 16 июня, применять графики не будут. Отключения света в Украине не прогнозируются.
Об этом сообщили в Укрэнерго. Также рассказали, что именно позволило не применять ограничения, передает 24 Канал.
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Завтра отключения света не будет
В компании сообщили, что завтра по всей территории Украины применение мер ограничения не прогнозируется.
Причина – снижение потребления в выходной день,
– заявили в Укрэнерго.
Добавили, что при изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения сообщат отдельно.
В ДТЭК также отметили, что воскресенье должно пройти без отключений электричества.
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От линий, которые питают критическую инфраструктуру, отсоединят всех других потребителей
Для равномерного и справедливого распределения электроэнергии в пределах лимитов между потребителями, от линий, питающих критическую инфраструктуру, должны быть отключены все другие потребители. Об этом заявил глава Госэнергонадзора Руслан Слободян.