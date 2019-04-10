Здание КГГА предположительно заминировали
Здание Киевской городской государственной администрации вероятно заминировали. Всех работников уже начали эвакуировать.
Руководитель пресс-службы КГГА Екатерина Баранова рассказала, что неизвестные позвонили и сообщили о заминировании, пишет "Украинская правда".
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Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, наряды патрульных, взрывотехники, кинологи, спасатели и медики.
Представитель добавила, что если кинологи справятся до конца рабочего дня, то все вернутся обратно на свои рабочие места.
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